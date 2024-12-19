Падіння ключових біржових індексів у США призвело до значних збитків найбагатших людей на планеті, серед яких Ілон Маск, Джефф Безос, Марк Цукерберг та інші мільярдери.

Скільки втратили найбагатші люди у світі через падіння біржових індексів у США

Зазначається, що на нью-йоркській фондовій біржі Індекс S&P 500, який включає вартість акцій найбільших американських підприємств, впав на 2,59%.

У той же час індекс NASDAQ, який демонструє ціни на акції найбільших технологічних компаній, знизився на 3,56%.

Падіння було пов’язане з рішенням Федеральної резервної системи США щодо третього у цьому році зниження відсоткових ставок.

ФРС знизила ставки на 25 базисних пунктів до діапазону 4,25%-4,50%, а в своєму короткому огляді економічних прогнозів (SEP) вказала, що до кінця 2025 року вона знизить ставки ще на піввідсоткового пункту, зважаючи на стійкий ринок праці та нещодавню зупинку в зниженні інфляції.

Зокрема, через це Ілон Маск втратив 28,4 млрд доларів. Однак він залишається найбагатшою людиною у світі із капіталізацією у неймовірні 458 млрд дол.

Акції його компанії Tesla за першу половину четверга, 19 грудня, подешевшали на 8,28%.

При цьому друга найбагатіша людина у світі Джефф Безос втратив 9,72 млрд доларів. Його статки наразі оцінюються у 240 млрд доларів.

Джефф Безос

Акції створеної ним компанії Amazon подешевшали на 4,60%.

Власник Meta Марк Цукербер втратив 7,69 млрд дол. Акції Meta просіли в ціні майже на 4%.

Білл Гейтс та Воррен Баффет, які також входять до першої десятки найзаможніших людей у світі, втратили 2,62 мільярда доларів та 2,76 мільярда доларів відповідно.

Що відомо про інші негативні наслідки зниження ФРС відсоткових ставок

Нацвалюта Південної Кореї вона впала до мінімуму з 2009 року через рішення ФРС США.

У четвер курс долара до вони зріс на 1,5% до 1460,2.

Валюта постраждала від широкого ралі долара США після того, як чиновники Федеральної резервної системи США заявили, що вони знизять темпи зниження відсоткових ставок наступного року. Спотовий індекс долара Bloomberg виріс до найвищого рівня з 2022 року.

Вона також зазнала тиску з боку політичного хаосу в Кореї. Валюта ослабла навіть після того, як парламент Південної Кореї в суботу проголосував за відсторонення президента Юн Сок Йола від посади.

Цього року вона впала більш ніж на 11% проти долара.