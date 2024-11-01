Маск знову очолив рейтинг найбагатших людей планети

Агентство Bloomberg оновило свій рейтинг найбагатших людей планети. Список включає 500 позицій, і цього разу українці до нього не потрапили.

Маск знову очолив рейтинг Bloomberg з 500 найбагатших людей планети

Оновлений рейтинг опублікований на сайті Bloomberg.

Із 16 перших місць у рейтингу американські багатії посідають 14 місць.

Очолив список найбагатших людей планети бізнесмен і винахідник Ілон Маск, який володіє компаніями Tesla, SpaceX та соцмережею Х. Його статок оцінюється в 263 млрд дол, за рік він заробив 33,5 млрд дол.

На другому місці — засновник Amazon Джефф Безос зі статком у 209 млрд дол, за рік він заробив 32,2 млрд дол.

Третє місце у мільярдера і засновника Meta Platforms Марка Цукерберга — він має 201 млрд дол (+72,9 млрд дол). Поширити

До рейтингу також потрапили:

французький мільярдер Бернар Арно (5 місце, 177 млрд, -30,1 млрд),

мільярдер і співзасновник компанії Microsoft Білл Гейтс (6 місце, 158 млрд, +17,3 млрд).

Українці цьогоріч не потрапили до переліку, а російські олігархи натомість збагатилися.

У рейтингу — 9 громадян Росії, серед яких:

Володимир Потанін («Интеррос», 55 місце, 32,2 млрд, + 1,1 млрд),

Володимир Лісін (НЛМК, 6 місце, 28,8 млрд, +4,8 млрд.),

Вагіт Алекперов (66 місце, «Лукойл», 27,4 млрд, + 2,78 млрд).

Що відомо про приголомшливі темпи збагачення Маска

Американський мільярдер та власник SpaceX та Tesla Ілон Маск протягом доби збільшив власні статки на 33,5 млрд дол завдяки зростанню акцій Tesla, яке стало найбільшим за останні 10 років.

Зазначається, що за результатами 24 жовтня акції Tesla зросли на 22% після заяви компанії про найбільший квартальний прибуток з літа 2023 року.

Таким чином загальний капітал Маска зріз до 270 млрд дол, що приблизно на 61 млрд більше, ніж статки його найближчого конкурента Джеффа Безоса.