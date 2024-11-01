Маск снова возглавил рейтинг самых богатых людей планеты

Агентство Bloomberg обновило свой рейтинг самых богатых людей планеты. Список включает 500 позиций, и на этот раз украинцы в него не попали.

Маск снова возглавил рейтинг Bloomberg из 500 самых богатых людей планеты

Обновленный рейтинг опубликован на сайте Bloomberg.

Из 16 первых мест в рейтинге американские богачи занимают 14 мест.

Возглавил список самых богатых людей планеты бизнесмен и изобретатель Илон Маск, владеющий компаниями Tesla, SpaceX и соцсетью Х. Его состояние оценивается в 263 млрд долл, за год он заработал 33,5 млрд долл.

На втором месте — основатель Amazon Джефф Безос с состоянием в 209 млрд долл., за год он заработал 32,2 млрд долл.

Третье место у миллиардера и основателя Meta Platforms Марка Цукерберга — у него 201 млрд долл (+72,9 млрд долл). Поделиться

В рейтинг также попали:

французский миллиардер Бернар Арно (5 место, 177 млрд, -30,1 млрд),

миллиардер и соучредитель компании Microsoft Билл Гейтс (6 место, 158 млрд, 17,3 млрд).

Украинцы в этом году не попали в список, а российские олигархи вместо этого обогатились.

В рейтинге — 9 граждан России, среди которых:

Владимир Потанин («Интеррос», 55 место, 32,2 млрд, + 1,1 млрд),

Владимир Лисин (НЛМК, 6 место, 28,8 млрд., +4,8 млрд.),

Вагит Алекперов (66 место, "ЛУКойл", 27,4 млрд, + 2,78 млрд).

Что известно о потрясающих темпах обогащения.

Американский миллиардер и владелец SpaceX и Tesla Илон Маск в течение суток увеличил собственное состояние на 33,5 млрд долл. благодаря росту акций Tesla, который стал крупнейшим за последние 10 лет.

Отмечается, что по результатам 24 октября акции Tesla выросли на 22% после заявления компании о крупнейшей квартальной прибыли с лета 2023 года.

Таким образом, общий капитал Маска срез до 270 млрд долл., что примерно на 61 млрд больше, чем состояние его ближайшего конкурента Джеффа Безоса.