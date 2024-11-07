Десять найбагатших людей світу збільшили власні статки на 63 млрд доларів за один день після оголошення про перемогу республіканця Дональда Трампа на президентських виборах в США.
Головні тези:
- Після перемоги Трампа найбагатші люди світу збільшили свої статки на 63 млрд доларів за один день.
- Ілон Маск збільшив свій капітал на 26,5 млрд доларів.
- Статки Ларрі Еллісона з Oracle та Воррена Баффета також значно зросли після перемоги Трампа на виборах.
- Криптомільярдери також відчули зростання статків, зокрема Браян Армстронг та Чанпен Чжао.
- Очікується, що програма Трампа знизить податки та регулювання, що сприятиме подальшому зростанню статків найбагатших людей у світі.
Що відомо про заробітки найбагатших людей у світі на перемозі Трампа на виборах в США
Зазначається, що фондовий ринок відреагував на перемогу Трампа на виборах в США зростанням акцій найбільших компаній, що дозволило найбагатшим людям у світі збільшити власні статки.
Зокрема, у матеріалі видання підкреслюється, що після повернення Трампа до Білого дому очікується, що його адміністрація розпочне програму зниження податків та зменшення регулювання.
Найбільше зросли статки мільярдера та власника SpaceX і Tesla Ілона Маска, який відкрито підтримував Трампа. Він збільшив власний капітал на 26,5 млрд доларів.
Також за перший день після оголошення результатів виборів значно зросли статки у Джеффа Безоса на 3,2 млрд доларів.
Ларрі Еллісон з Oracle (+$5,4 млрд) та Воррен Баффет (+$5,4 млрд) також збільшили власні статки.
Також значно збільшили статки криптомільярдери.
Особистий капітал Браяна Армстронга, співзасновника та генерального директора криптобіржі Coinbase, виріс за день на 30% — до 11 млрд. Чанпен Чжао, засновник Binance, найбільшої у світі криптобіржі, збільшив свій чистий капітал на 12,1 млрд після виборів — до 52,7 млрд.
Що отримає Маск від підтримки Трампа на виборах у США
У своїй переможній промові Трамп згадав Маска і заявив, що в новій адміністрації президента США до нього добре ставитимуться, оскільки Америці "потрібно захищати геніїв".
Окрім цього він зазначає, що є ознаки того, що Маск вже почав повертати гроші, вкладені у перемогу Трампа.
Приміром, акції Tesla зросли майже на 15% на торгах на Волл-стріт за ринкової капіталізації компанії в 900 млрд доларів.
На думку аналітика американської фінансової компанії Wedbush Securities Дена Айвса, після перемоги Трампа капіталізація Tesla може зрости до 200 млрд доларів.
Мільярдер може і не поверне 44 млрд доларів, які витратив на придбання соціальної мережі Twitter (нині X), але контроль над платформою дав йому змогу посилити "протрампівські" повідомлення.
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