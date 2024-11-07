Найбагатші люди світу заробили шалені суми за рахунок перемоги Трампа на виборах у США
Категорія
Економіка
Дата публікації

Найбагатші люди світу заробили шалені суми за рахунок перемоги Трампа на виборах у США

Дональд Трампа
Джерело:  Bloomberg

Десять найбагатших людей світу збільшили власні статки на 63 млрд доларів за один день після оголошення про перемогу республіканця Дональда Трампа на президентських виборах в США. 

Головні тези:

  • Після перемоги Трампа найбагатші люди світу збільшили свої статки на 63 млрд доларів за один день.
  • Ілон Маск збільшив свій капітал на 26,5 млрд доларів.
  • Статки Ларрі Еллісона з Oracle та Воррена Баффета також значно зросли після перемоги Трампа на виборах.
  • Криптомільярдери також відчули зростання статків, зокрема Браян Армстронг та Чанпен Чжао.
  • Очікується, що програма Трампа знизить податки та регулювання, що сприятиме подальшому зростанню статків найбагатших людей у світі.

Що відомо про заробітки найбагатших людей у світі на перемозі Трампа на виборах в США

Зазначається, що фондовий ринок відреагував на перемогу Трампа на виборах в США зростанням акцій найбільших компаній, що дозволило найбагатшим людям у світі збільшити власні статки.

Зокрема, у матеріалі видання підкреслюється, що після повернення Трампа до Білого дому очікується, що його адміністрація розпочне програму зниження податків та зменшення регулювання.

Найбільше зросли статки мільярдера та власника SpaceX і Tesla Ілона Маска, який відкрито підтримував Трампа. Він збільшив власний капітал на 26,5 млрд доларів.

Найбагатші люди світу заробили шалені гроші на перемозі Трампа
Ілон Маск

Також за перший день після оголошення результатів виборів значно зросли статки у Джеффа Безоса на 3,2 млрд доларів.

Ларрі Еллісон з Oracle (+$5,4 млрд) та Воррен Баффет (+$5,4 млрд) також збільшили власні статки.

Також значно збільшили статки криптомільярдери.

Особистий капітал Браяна Армстронга, співзасновника та генерального директора криптобіржі Coinbase, виріс за день на 30% — до 11 млрд. Чанпен Чжао, засновник Binance, найбільшої у світі криптобіржі, збільшив свій чистий капітал на 12,1 млрд після виборів — до 52,7 млрд.

Що отримає Маск від підтримки Трампа на виборах у США

У своїй переможній промові Трамп згадав Маска і заявив, що в новій адміністрації президента США до нього добре ставитимуться, оскільки Америці "потрібно захищати геніїв".

Маск, чиї статки становлять 264 млрд доларів, може легко дозволити собі пожертвувати понад 100 млн доларів на кампанію свого колеги-мільярдера, — зазначає автор матеріалу для видання The Guardian Ден Мілмо.

Окрім цього він зазначає, що є ознаки того, що Маск вже почав повертати гроші, вкладені у перемогу Трампа.

Приміром, акції Tesla зросли майже на 15% на торгах на Волл-стріт за ринкової капіталізації компанії в 900 млрд доларів.

На думку аналітика американської фінансової компанії Wedbush Securities Дена Айвса, після перемоги Трампа капіталізація Tesla може зрости до 200 млрд доларів.

Мільярдер може і не поверне 44 млрд доларів, які витратив на придбання соціальної мережі Twitter (нині X), але контроль над платформою дав йому змогу посилити "протрампівські" повідомлення.

Ймовірно, Маск також відіграватиме певну роль в адміністрації Трампа. У вересні Трамп заявив, що сформує урядову комісію з ефективності, яку очолить Маск, — підкреслюється у матеріалі видання.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Глава NASA відверто висловився стосовно проблемної співпраці з Ілоном Маском
Ілон Маск
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Останні вибори у США. Маск спробував залякати американців
Ілон Маск
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Маск за добу збагатився на 34 млрд доларів
Ілон Маск

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?