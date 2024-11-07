Десять найбагатших людей світу збільшили власні статки на 63 млрд доларів за один день після оголошення про перемогу республіканця Дональда Трампа на президентських виборах в США.

Що відомо про заробітки найбагатших людей у світі на перемозі Трампа на виборах в США

Зазначається, що фондовий ринок відреагував на перемогу Трампа на виборах в США зростанням акцій найбільших компаній, що дозволило найбагатшим людям у світі збільшити власні статки.

Зокрема, у матеріалі видання підкреслюється, що після повернення Трампа до Білого дому очікується, що його адміністрація розпочне програму зниження податків та зменшення регулювання.

Найбільше зросли статки мільярдера та власника SpaceX і Tesla Ілона Маска, який відкрито підтримував Трампа. Він збільшив власний капітал на 26,5 млрд доларів.

Ілон Маск

Також за перший день після оголошення результатів виборів значно зросли статки у Джеффа Безоса на 3,2 млрд доларів.

Ларрі Еллісон з Oracle (+$5,4 млрд) та Воррен Баффет (+$5,4 млрд) також збільшили власні статки.

Також значно збільшили статки криптомільярдери.

Особистий капітал Браяна Армстронга, співзасновника та генерального директора криптобіржі Coinbase, виріс за день на 30% — до 11 млрд. Чанпен Чжао, засновник Binance, найбільшої у світі криптобіржі, збільшив свій чистий капітал на 12,1 млрд після виборів — до 52,7 млрд.

Що отримає Маск від підтримки Трампа на виборах у США

У своїй переможній промові Трамп згадав Маска і заявив, що в новій адміністрації президента США до нього добре ставитимуться, оскільки Америці "потрібно захищати геніїв".

Маск, чиї статки становлять 264 млрд доларів, може легко дозволити собі пожертвувати понад 100 млн доларів на кампанію свого колеги-мільярдера, — зазначає автор матеріалу для видання The Guardian Ден Мілмо. Поширити

Окрім цього він зазначає, що є ознаки того, що Маск вже почав повертати гроші, вкладені у перемогу Трампа.

Приміром, акції Tesla зросли майже на 15% на торгах на Волл-стріт за ринкової капіталізації компанії в 900 млрд доларів.

На думку аналітика американської фінансової компанії Wedbush Securities Дена Айвса, після перемоги Трампа капіталізація Tesla може зрости до 200 млрд доларів.

Мільярдер може і не поверне 44 млрд доларів, які витратив на придбання соціальної мережі Twitter (нині X), але контроль над платформою дав йому змогу посилити "протрампівські" повідомлення.