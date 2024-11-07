Десять самых богатых людей мира увеличили собственное состояние на 63 млрд долларов за один день после объявления о победе республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США.
Главные тезисы
- Победа Трампа на выборах в США привела к резкому увеличению состояния самых богатых людей мира.
- Илон Маск увеличил свой капитал на 26,5 млрд долларов за первый день после объявления результатов выборов.
- Ларри Эллисон, Уоррен Баффет и криптомиллиардеры также заметно увеличили свои состояния после победы Трампа.
- Ожидается, что программа Трампа по снижению налогов и регулированию будет способствовать дальнейшему росту богатства людей в мире.
- Илон Маск, чье состояние составляет 264 млрд долларов, может выиграть на поддержке Трампа и собственных инвестициях в будущих перспективах.
Что известно о заработках самых богатых людей в мире на победе Трампа на выборах в США
Отмечается, что фондовый рынок отреагировал на победу Трампа на выборах в США ростом акций крупнейших компаний, что позволило самым богатым людям в мире увеличить собственное состояние.
В частности, в материале издания подчеркивается, что по возвращении Трампа в Белый дом ожидается, что его администрация приступит к программе снижения налогов и уменьшения регулирования.
Больше всего возросло состояние миллиардера и владельца SpaceX и Tesla Илона Маска, который открыто поддерживал Трампа. Он увеличил свой капитал на 26,5 млрд долларов.
Также за первый день после объявления результатов выборов значительно выросло состояние у Джеффа Безоса на 3,2 млрд долларов.
Ларри Эллисон из Oracle (+$5,4 млрд) и Уоррен Баффет (+$5,4 млрд) также увеличили собственное состояние.
Также значительно увеличили состояние криптомильярдеры.
Личный капитал Брайана Армстронга, соучредителя и генерального директора криптобиржи Coinbase, вырос за день на 30% — до 11 млрд. Чанпен Чжао, основатель Binance, крупнейшей в мире криптобиржи, увеличил свой чистый капитал на 12,1 млрд после выборов — до 52,7 млрд.
Что получит Маск от поддержки Трампа на выборах в США
В своей победной речи Трамп вспомнил Маска и заявил, что в новой администрации президента США к нему будут хорошо относиться, поскольку Америке "нужно защищать гениев".
Кроме того, он отмечает, что есть признаки того, что Маск уже начал возвращать деньги, вложенные в победу Трампа.
К примеру, акции Tesla выросли почти на 15% на торгах на Уолл-стрит по рыночной капитализации компании в 900 млрд долларов.
По мнению аналитика американской финансовой компании Wedbush Securities Дэна Айвса, после победы Трампа капитализация Tesla может возрасти до 200 млрд долларов.
Миллиардер может и не вернет 44 млрд долларов, которые потратил на приобретение социальной сети Twitter (ныне X), но контроль над платформой позволил ему усилить "протрамповские" сообщения.
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