Самые богатые люди мира заработали сумасшедшие суммы за счет победы Трампа на выборах в США
Категория
Экономика
Дата публикации

Самые богатые люди мира заработали сумасшедшие суммы за счет победы Трампа на выборах в США

Дональд Трамп
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Источник:  Bloomberg

Десять самых богатых людей мира увеличили собственное состояние на 63 млрд долларов за один день после объявления о победе республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Главные тезисы

  • Победа Трампа на выборах в США привела к резкому увеличению состояния самых богатых людей мира.
  • Илон Маск увеличил свой капитал на 26,5 млрд долларов за первый день после объявления результатов выборов.
  • Ларри Эллисон, Уоррен Баффет и криптомиллиардеры также заметно увеличили свои состояния после победы Трампа.
  • Ожидается, что программа Трампа по снижению налогов и регулированию будет способствовать дальнейшему росту богатства людей в мире.
  • Илон Маск, чье состояние составляет 264 млрд долларов, может выиграть на поддержке Трампа и собственных инвестициях в будущих перспективах.

Что известно о заработках самых богатых людей в мире на победе Трампа на выборах в США

Отмечается, что фондовый рынок отреагировал на победу Трампа на выборах в США ростом акций крупнейших компаний, что позволило самым богатым людям в мире увеличить собственное состояние.

В частности, в материале издания подчеркивается, что по возвращении Трампа в Белый дом ожидается, что его администрация приступит к программе снижения налогов и уменьшения регулирования.

Больше всего возросло состояние миллиардера и владельца SpaceX и Tesla Илона Маска, который открыто поддерживал Трампа. Он увеличил свой капитал на 26,5 млрд долларов.

Самые богатые люди мира заработали безумные деньги на победе Трампа
Илон Маск

Также за первый день после объявления результатов выборов значительно выросло состояние у Джеффа Безоса на 3,2 млрд долларов.

Ларри Эллисон из Oracle (+$5,4 млрд) и Уоррен Баффет (+$5,4 млрд) также увеличили собственное состояние.

Также значительно увеличили состояние криптомильярдеры.

Личный капитал Брайана Армстронга, соучредителя и генерального директора криптобиржи Coinbase, вырос за день на 30% — до 11 млрд. Чанпен Чжао, основатель Binance, крупнейшей в мире криптобиржи, увеличил свой чистый капитал на 12,1 млрд после выборов — до 52,7 млрд.

Что получит Маск от поддержки Трампа на выборах в США

В своей победной речи Трамп вспомнил Маска и заявил, что в новой администрации президента США к нему будут хорошо относиться, поскольку Америке "нужно защищать гениев".

Маск, чье состояние составляет 264 млрд долларов, может легко позволить себе пожертвовать более 100 млн долларов на кампанию своего коллеги-миллиардера, — отмечает автор материала для издания The Guardian Дэн Милмо.

Кроме того, он отмечает, что есть признаки того, что Маск уже начал возвращать деньги, вложенные в победу Трампа.

К примеру, акции Tesla выросли почти на 15% на торгах на Уолл-стрит по рыночной капитализации компании в 900 млрд долларов.

По мнению аналитика американской финансовой компании Wedbush Securities Дэна Айвса, после победы Трампа капитализация Tesla может возрасти до 200 млрд долларов.

Миллиардер может и не вернет 44 млрд долларов, которые потратил на приобретение социальной сети Twitter (ныне X), но контроль над платформой позволил ему усилить "протрамповские" сообщения.

Вероятно, Маск также будет играть определенную роль в администрации Трампа. В сентябре Трамп заявил, что сформирует правительственную комиссию по эффективности, которую возглавит Маск, подчеркивается в материале издания.

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