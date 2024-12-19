Падение ключевых биржевых индексов в США привело к значительным убыткам самых богатых людей на планете, среди которых Илон Маск, Джефф Безос, Марк Цукерберг и другие миллиардеры.

Сколько потеряли самые богатые люди в мире из-за падения биржевых индексов в США

На нью-йоркской фондовой бирже Индекс S&P 500, включающий стоимость акций крупнейших американских предприятий, упал на 2,59%.

В то же время индекс NASDAQ, демонстрирующий цены на акции крупнейших технологических компаний, снизился на 3,56%.

Падение было связано с решением Федеральной резервной системы США по третьему в этом году снижению процентных ставок.

ФРС снизила ставки на 25 базисных пунктов до диапазона 4,25%-4,50%, а в своем кратком обзоре экономических прогнозов (SEP) указала, что к концу 2025 года она снизит ставки еще на полпроцентного пункта, учитывая устойчивый рынок труда и недавнюю остановку в понижении инфляции.

В частности, из-за этого Илон Маск потерял 28,4 млрд долларов. Однако он остается самым богатым человеком в мире с капитализацией в невероятные 458 млрд долларов.

Акции его компании Tesla за первую половину четверга, 19 декабря, подешевели на 8,28%.

При этом второй самый богатый человек в мире Джефф Безос потерял 9,72 млрд долларов. Его состояние сейчас оценивается в 240 млрд долларов.

Джефф Безос

Акции созданной им компании Amazon подешевели на 4,60%.

Владелец Meta Марк Цукербер потерял 7,69 млрд долларов. Акции Meta просели в цене почти на 4%.

Билл Гейтс и Уоррен Баффет, также входящие в первую десятку самых богатых людей в мире, потеряли 2,62 миллиарда долларов и 2,76 миллиарда долларов соответственно.

Что известно о других негативных последствиях снижения ФРС процентных ставок

Нацвалюта Южной Кореи она упала до минимума с 2009 года из-за решения ФРС США.

В четверг курс доллара к ним вырос на 1,5% до 1460,2.

Валюта пострадала от широкого ралли доллара США после того, как чиновники Федеральной резервной системы США заявили, что они снизят темпы понижения процентных ставок в следующем году. Спотовой индекс доллара Bloomberg вырос до самого высокого уровня с 2022 года.

Она также испытала давление со стороны политического хаоса в Корее. Валюта ослабла даже после того, как парламент Южной Кореи в субботу проголосовал за отстранение президента Юн Сок Йола от должности.

В этом году она упала более чем на 11% по отношению к доллару.