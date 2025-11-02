Найбільші турецькі НПЗ шукають заміну російській нафті

Як стверджують інсайдери Reuters, найбільші нафтопереробні заводи Туреччини вимушені купувати дедалі більше неросійської нафти на тлі посилення санкцій проти РФ, насамперед американських.
Головні тези:
- Турецькі НПЗ уже замовили неросійську нафту на грудень 2025 року.
- Це свідчить про успіх зусиль США, ЄС і Британії щодо обмеження продажів російської нафти.
Росія втрачає ще один ринок для збуту нафти
Журналісти звертають увагу на те, що Туреччина — великий покупець російської нафти на рівні з Китаєм та Індією.
Однак ситуація наразі складається таким чином, що Анкара змушена відмовлятися від послуг РФ, так само як і Індія.
На переконання експертів, останні події вказують на те, що західні санкції дійсно мають ефект.
Так, згідно з даними інсайдерів, один із найбільших турецьких НПЗ — SOCAR Turkey Aegean Refinery (STAR) придбав чотири танкери сирої нафти з Іраку, Казахстану та інших неросійських джерел із прибуттям у грудні.
Журналісти уже підрахували, що загалом йдеться про 77-129 тис. бар./добу неросійських постачань залежно від розміру партій, а також означає меншу частку російської нафти у переробці STAR.
Це дійсно красномовний факт, адже у вересні та жовтні російська нафта становила практично весь обсяг переробки STAR — близько 210 тис. бар./добу.
