Найбільші турецькі НПЗ шукають заміну російській нафті
Росія втрачає ще один ринок для збуту нафти
Джерело:  Reuters

Як стверджують інсайдери Reuters, найбільші нафтопереробні заводи Туреччини вимушені купувати дедалі більше неросійської нафти на тлі посилення санкцій проти РФ, насамперед американських.

Головні тези:

  • Турецькі НПЗ уже замовили неросійську нафту на грудень 2025 року.
  • Це свідчить про успіх зусиль США, ЄС і Британії щодо обмеження продажів російської нафти.

Журналісти звертають увагу на те, що Туреччина — великий покупець російської нафти на рівні з Китаєм та Індією.

Однак ситуація наразі складається таким чином, що Анкара змушена відмовлятися від послуг РФ, так само як і Індія.

На переконання експертів, останні події вказують на те, що західні санкції дійсно мають ефект.

Так, згідно з даними інсайдерів, один із найбільших турецьких НПЗ — SOCAR Turkey Aegean Refinery (STAR) придбав чотири танкери сирої нафти з Іраку, Казахстану та інших неросійських джерел із прибуттям у грудні.

Журналісти уже підрахували, що загалом йдеться про 77-129 тис. бар./добу неросійських постачань залежно від розміру партій, а також означає меншу частку російської нафти у переробці STAR.

Це дійсно красномовний факт, адже у вересні та жовтні російська нафта становила практично весь обсяг переробки STAR — близько 210 тис. бар./добу.

Інший великий турецький переробник — Tupras — збільшує закупівлі неросійських сортів, подібних за якістю до Urals, наприклад іракських.

