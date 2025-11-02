Крупнейшие турецкие НПЗ ищут замену российской нефти

Как утверждают инсайдеры Reuters, крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Турции вынуждены покупать все больше нероссийской нефти на фоне ужесточения санкций против РФ, в первую очередь американских.

Россия теряет еще один рынок для сбыта нефти

Журналисты обращают внимание на то, что Турция — крупный покупатель российской нефти на уровне с Китаем и Индией.

Однако ситуация сейчас складывается таким образом, что Анкара вынуждена отказываться от услуг РФ, равно как и Индия.

По мнению экспертов, последние события указывают на то, что западные санкции действительно имеют эффект.

Так, согласно данным инсайдеров, один из крупнейших турецких НПЗ — SOCAR Turkey Aegean Refinery (STAR) приобрел четыре танкера сырой нефти из Ирака, Казахстана и других нероссийских источников с прибытием в декабре.

Журналисты уже подсчитали, что речь идет о 77-129 тыс. барр./сутки нероссийских поставок в зависимости от размера партий, а также означает меньшую долю российской нефти в переработке STAR.

Это действительно красноречивый факт, ведь в сентябре и октябре российская нефть составляла практически весь объем переработки STAR — около 210 тыс. барр./сутки.