Украинские производители дронов переживают бум инвестиций благодаря Западу
Источник:  The Wall Street Journal

Несмотря на продолжающуюся уже более 11 лет войну, украинские производители дронов смогли выйти на пик популярности даже за пределами своей страны. Западные компании уже поняли, насколько выгодно вливать свои финансы в стартапы, которые запускаются в условиях реальной войны.

Главные тезисы

  • Инвестиции в украинские дроны связаны с рисками, однако западные компании это не пугает.
  • Всего в Украине уже насчитывается более 300 производителей дронов.

Недавно официально стало известно, что американский фонд Ondas Capital намерен инвестировать минимум 150 миллионов долларов в проверенные в боях технологии, в основном именно в Украине.

Более того, сразу 4 европейских венчурных компании запланировали идентичные инвестиции на сумму в размере 100 миллионов долларов.

В сентябре киевская компания Swarmer привлекла 15 миллионов долларов в рамках раунда финансирования, в котором участвовали американские инвесторы. По заявлению стартапа, это была самая большая инвестиция в украинский оборонный бизнес с начала войны.

Согласно данным СМИ, больше всего инвестиций украинские стартапы получают именно от европейских компаний.

Главная причина заключается в том, что эти стартапы слишком малы для гигантских американских фондов.

Несколько месяцев назад немецкая Quantum Systems решила купить 10% акций Frontline — киевского производителя дронов.

Кроме того, она пообещала нарастить производство в Украине, однако условия соглашения до сих пор не раскрываются.

Один из ключевых аргументов в пользу покупки: по цене 3000 долларов за штуку, ее флагманский дрон стоит менее шестой части цены того, что компания считает своим ближайшим западным конкурентом.

