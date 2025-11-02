Українські виробники дронів переживають бум інвестицій завдяки Заходу

Попри війну, яка триває вже понад 11 років, українські виробники дронів змогли вийти на пік популярності навіть поза межами своєї країни. Західні компанії уже зрозуміли, наскільки вигідно вливати свої фінанси в стартапи, які запускаються в умовах реальної війни.
Головні тези:
- Інвестиції в українські дрони пов'язані з ризиками, однак західні компанії це не надто лякає.
- Загалом в Україні вже налічується понад 300 виробників дронів.
Західні інвестори вже оцінили українських розробників
Нещодавно офіційно стало відомо, що американський фонд Ondas Capital має намір інвестувати щонайменше 150 мільйонів доларів у перевірені в боях технології, здебільшого саме в Україні.
Ба більше, одразу 4 європейські венчурні компанії запланували ідентичні інвестиції на суму у розмірі 100 мільйонів доларів.
Згідно з даними ЗМІ, найбільше інвестиції українські стартапи отримують саме від європейських компаній.
Головна причина полягає в тому, що ці стартапи занадто малі для гігантських американських фондів.
Кілька місяців тому німецька Quantum Systems вирішила купити 10% акцій Frontline — київського виробника дронів.
Окрім того, вона пообіцяла наростити виробництво в Україні, однак умови угоди досі не розкриваються.
