Українські виробники дронів переживають бум інвестицій завдяки Заходу
Українські виробники дронів переживають бум інвестицій завдяки Заходу

Західні інвестори вже оцінили українських розробників
Джерело:  The Wall Street Journal

Попри війну, яка триває вже понад 11 років, українські виробники дронів змогли вийти на пік популярності навіть поза межами своєї країни. Західні компанії уже зрозуміли, наскільки вигідно вливати свої фінанси в стартапи, які запускаються в умовах реальної війни.

Головні тези:

  • Інвестиції в українські дрони пов'язані з ризиками, однак західні компанії це не надто лякає.
  • Загалом в Україні вже налічується понад 300 виробників дронів.

Західні інвестори вже оцінили українських розробників

Нещодавно офіційно стало відомо, що американський фонд Ondas Capital має намір інвестувати щонайменше 150 мільйонів доларів у перевірені в боях технології, здебільшого саме в Україні.

Ба більше, одразу 4 європейські венчурні компанії запланували ідентичні інвестиції на суму у розмірі 100 мільйонів доларів.

У вересні київська компанія Swarmer залучила 15 мільйонів доларів у рамках раунду фінансування, в якому брали участь американські інвестори. За заявою стартапу, це була найбільша інвестиція в український оборонний бізнес від початку війни.

Згідно з даними ЗМІ, найбільше інвестиції українські стартапи отримують саме від європейських компаній.

Головна причина полягає в тому, що ці стартапи занадто малі для гігантських американських фондів.

Кілька місяців тому німецька Quantum Systems вирішила купити 10% акцій Frontline — київського виробника дронів.

Окрім того, вона пообіцяла наростити виробництво в Україні, однак умови угоди досі не розкриваються.

Один із ключових аргументів на користь купівлі: за ціною 3000 доларів за штуку, її флагманський дрон коштує менш ніж шосту частину ціни того, що компанія вважає своїм найближчим західним конкурентом.

