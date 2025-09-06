Найбільший айсберг у світі невпинно розпадається — що буде далі

Наукова спільнота б'є на сполох, оскільки найбільший айсберг у світі A23a "швидко розпадається" на кілька "дуже великих шматків". За словами вчених, це може призвести до дійсно катастрофічних наслідків.
Головні тези:
- "Мегаайсберг" наразі зменшився до приблизно 1700 квадратних кілометрів.
- Протягом останніх десятиліть крижані шельфи втратили трильйони тонн льоду.
Що відбувається з айсбергом A23a
Науковці звертають увагу на те, що його маса раніше сягала майже трильйон метричних тонн (1,1 трильйона тонн), а площа — 3672 квадратних кілометри.
Варто звернути увагу на те, що це можна порівняти з розміром американського штату Род-Айленд.
Спостереження за A23a почалися ще в далекому 1986 року, коли він відколовся від шельфового льодовика Фільхнера-Ронне в Антарктиді.
З тих пір він тривалий час утримував титул "найбільшого наявного айсберга", поступаючись лише на деякий час ще більшим, але менш довговічним айсбергам.
До прикладу, йдеться про A68 у 2017 році та A76 у 2021 роціє
З заявою з цього приводу виступив океанограф Британської антарктичної служби (BAS) Ендрю Мейєрс.
За його словами, айсберг швидко розпадається і скидає дуже великі фрагменти, які самі по собі класифікуються як великі айсберги.
Більше по темі
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-