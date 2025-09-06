Самый большой айсберг в мире постоянно распадается — что будет дальше
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Самый большой айсберг в мире постоянно распадается — что будет дальше

Что происходит с айсбергом A23a
Читати українською
Источник:  CNN

Научное сообщество бьет тревогу, поскольку самый большой айсберг в мире A23a "быстро распадается" на несколько "очень больших кусков". По словам ученых, это может привести к действительно катастрофическим последствиям.

Главные тезисы

  • "Мегаайсберг" уменьшился до примерно 1700 квадратных километров.
  • В последние десятилетия ледяные шельфы потеряли триллионы тонн льда.

Что происходит с айсбергом A23a

Ученые обращают внимание на то, что его масса ранее достигала почти триллиона метрических тонн (1,1 триллиона тонн), а площадь — 3672 квадратных километра.

Следует обратить внимание на то, что это сравнимо с размером американского штата Род-Айленд.

Наблюдения за A23a начались еще в далеком 1986 году, когда он откололся от шельфового ледника Фильхнера-Ронне в Антарктиде.

С тех пор он долгое время удерживал титул "самого большого айсберга", уступая лишь некоторое время еще большим, но менее долговечным айсбергам.

К примеру, речь идет об A68 в 2017 году и A76 в 2021 году.

С заявлением по этому поводу выступил океанограф Британской антарктической службы (BAS) Эндрю Мейерс.

По его словам, айсберг быстро распадается и сбрасывает очень большие фрагменты, которые сами по себе классифицируются как боьшие айсберги.

Изменения климата, вызванные деятельностью человека, приводят к тревожным изменениям в Антарктиде, которые могут закрепить катастрофический рост уровня моря.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
50% современных людей генетически родом из Украины
50% населения планеты происходит от Ямной культуры
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Самое крупное месторождение лития в мире обнаружили в США — данные исследования
месторождение
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Увеличение кислотности океанов будет угрожать акулам — данные исследования
акула

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?