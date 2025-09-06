Самый большой айсберг в мире постоянно распадается — что будет дальше

Научное сообщество бьет тревогу, поскольку самый большой айсберг в мире A23a "быстро распадается" на несколько "очень больших кусков". По словам ученых, это может привести к действительно катастрофическим последствиям.

Что происходит с айсбергом A23a

Ученые обращают внимание на то, что его масса ранее достигала почти триллиона метрических тонн (1,1 триллиона тонн), а площадь — 3672 квадратных километра.

Следует обратить внимание на то, что это сравнимо с размером американского штата Род-Айленд.

Наблюдения за A23a начались еще в далеком 1986 году, когда он откололся от шельфового ледника Фильхнера-Ронне в Антарктиде.

С тех пор он долгое время удерживал титул "самого большого айсберга", уступая лишь некоторое время еще большим, но менее долговечным айсбергам.

К примеру, речь идет об A68 в 2017 году и A76 в 2021 году.

С заявлением по этому поводу выступил океанограф Британской антарктической службы (BAS) Эндрю Мейерс.

По его словам, айсберг быстро распадается и сбрасывает очень большие фрагменты, которые сами по себе классифицируются как боьшие айсберги.