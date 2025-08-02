Найбільший НПЗ Індії відмовився від російської нафти

Згідно з даними Bloomberg, найбільший нафтопереробний завод Індії закупив мільйони барелів нафти у США та Об'єднаних Арабських Еміратах. Що важливо розуміти, це сталося на тлі погроз американського лідера Дональда Трампа ввести високі мита для покупців російської нафти.

Погрози Трампа мають ефект

Як вдалося дізнатися журналістам, державна компанія Indian Oil закупила щонайменше 5 мільйонів барелів американської нафти на додачу до 2 мільйонів барелів, поставлених з Абу-Дабі.

ЗМІ звертають увагу на те, що закупівлі були як великими, так і відносно терміновими за звичайними стандартами компанії.

Окрім того, наголошується, державним переробникам у Індії наказали на початку цього тижня розробити плани закупівлі неросійської нафти.

Індійські нафтопереробні заводи опинилися в центрі уваги протягом останніх двох тижнів після того, як Європейський Союз і США звинуватили їх у підтримці РФ під час війни в Україні через закупівлю російської нафти. Поширити

Що важливо розуміти, американський лідер Дональд Трамп багато разів погрожував ввести вторинні мита на покупців російської нафти.