Найбільший НПЗ Індії відмовився від російської нафти

Згідно з даними Bloomberg, найбільший нафтопереробний завод Індії закупив мільйони барелів нафти у США та Об'єднаних Арабських Еміратах. Що важливо розуміти, це сталося на тлі погроз американського лідера Дональда Трампа ввести високі мита для покупців російської нафти.
Головні тези:
- Індія боїться розлютити Трампа, тому частково відмовилася від нафти з РФ.
- Державним переробникам у Індії доручили розробити плани закупівлі неросійської нафти.
Погрози Трампа мають ефект
Як вдалося дізнатися журналістам, державна компанія Indian Oil закупила щонайменше 5 мільйонів барелів американської нафти на додачу до 2 мільйонів барелів, поставлених з Абу-Дабі.
ЗМІ звертають увагу на те, що закупівлі були як великими, так і відносно терміновими за звичайними стандартами компанії.
Окрім того, наголошується, державним переробникам у Індії наказали на початку цього тижня розробити плани закупівлі неросійської нафти.
Що важливо розуміти, американський лідер Дональд Трамп багато разів погрожував ввести вторинні мита на покупців російської нафти.
Також на початку цього тижня виокремив Індію, заявивши, що вона заплатить додаткову економічну штрафну санкцію за свої поточні закупівлі.
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