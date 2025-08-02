Крупнейший НПЗ Индии отказался от российской нефти

Согласно данным Bloomberg, самый большой нефтеперерабатывающий завод Индии закупил миллионы баррелей нефти в США и Объединенных Арабских Эмиратах. Что важно понимать, это произошло на фоне угроз американского лидера Дональда Трампа ввести высокие пошлины для покупателей российской нефти.
Главные тезисы
- Индия боится разозлить Трампа, поэтому частично отказалась от нефти из РФ.
- Государственным переработчикам в Индии было поручено разработать планы закупки нероссийской нефти.
Угрозы Трампа имеют эффект
Как удалось узнать журналистам, государственная компания Indian Oil закупила не менее 5 миллионов баррелей американской нефти в дополнение к 2 миллионам баррелей, поставленным из Абу-Даби.
СМИ обращают внимание на то, что закупки были как большими, так и относительно срочными по обычным стандартам компании.
Кроме того, указано, государственным переработчикам в Индии приказали в начале этой недели разработать планы по закупке нероссийской нефти.
Что важно понимать, американский лидер Дональд Трамп многократно угрожал ввести вторичные пошлины на покупателей российской нефти.
Также в начале этой недели выделил Индию, заявив, что она заплатит дополнительную экономическую штрафную санкцию за свои текущие закупки.
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