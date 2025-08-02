Крупнейший НПЗ Индии отказался от российской нефти

Согласно данным Bloomberg, самый большой нефтеперерабатывающий завод Индии закупил миллионы баррелей нефти в США и Объединенных Арабских Эмиратах. Что важно понимать, это произошло на фоне угроз американского лидера Дональда Трампа ввести высокие пошлины для покупателей российской нефти.

Угрозы Трампа имеют эффект

Как удалось узнать журналистам, государственная компания Indian Oil закупила не менее 5 миллионов баррелей американской нефти в дополнение к 2 миллионам баррелей, поставленным из Абу-Даби.

СМИ обращают внимание на то, что закупки были как большими, так и относительно срочными по обычным стандартам компании.

Кроме того, указано, государственным переработчикам в Индии приказали в начале этой недели разработать планы по закупке нероссийской нефти.

Индийские нефтеперерабатывающие заводы оказались в центре внимания за последние две недели после того, как Европейский Союз и США обвинили их в поддержке РФ во время войны в Украине из-за закупки российской нефти. Поделиться

Что важно понимать, американский лидер Дональд Трамп многократно угрожал ввести вторичные пошлины на покупателей российской нефти.