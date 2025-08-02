Крупнейший НПЗ Индии отказался от российской нефти
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Экономика
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Крупнейший НПЗ Индии отказался от российской нефти

Угрозы Трампа имеют эффект
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Источник:  Bloomberg

Согласно данным Bloomberg, самый большой нефтеперерабатывающий завод Индии закупил миллионы баррелей нефти в США и Объединенных Арабских Эмиратах. Что важно понимать, это произошло на фоне угроз американского лидера Дональда Трампа ввести высокие пошлины для покупателей российской нефти.

Главные тезисы

  • Индия боится разозлить Трампа, поэтому частично отказалась от нефти из РФ.
  • Государственным переработчикам в Индии было поручено разработать планы закупки нероссийской нефти.

Угрозы Трампа имеют эффект

Как удалось узнать журналистам, государственная компания Indian Oil закупила не менее 5 миллионов баррелей американской нефти в дополнение к 2 миллионам баррелей, поставленным из Абу-Даби.

СМИ обращают внимание на то, что закупки были как большими, так и относительно срочными по обычным стандартам компании.

Кроме того, указано, государственным переработчикам в Индии приказали в начале этой недели разработать планы по закупке нероссийской нефти.

Индийские нефтеперерабатывающие заводы оказались в центре внимания за последние две недели после того, как Европейский Союз и США обвинили их в поддержке РФ во время войны в Украине из-за закупки российской нефти.

Что важно понимать, американский лидер Дональд Трамп многократно угрожал ввести вторичные пошлины на покупателей российской нефти.

Также в начале этой недели выделил Индию, заявив, что она заплатит дополнительную экономическую штрафную санкцию за свои текущие закупки.

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