За словами посла України в США Оксани Маркарової, протягом трьох найближчих днів у Сенаті США мають проголосувати стосовно питання допомоги Україні та посилення безпеки на кордоні із Мексикою.

Що відомо про голосування у Сенаті за допомогу Україні

Маркарова підкреслила, що спочатку за схвалення запиту президента Джо Байдена щодо фінансування допомоги Україні планували голосувати окремо.

Однак згодом представники Республіканської партії запропонували приєднати до цього ще й питання безпеки на кордоні із Мексикою та надання допомоги Ізраїлю.

Маркарова підкреслила, що протягом грудня минулого року конгресмени заявляли, що схвалення фінансування допомоги Україні не буде без посилення заходів безпеки на кордоні із Мексикою.

Нині ж основною проблемою залишається міграційна політика.

Пані посол підкреслила, що наразі для України вже не має значення, чи окремо буде розглядатись питання допомоги Києву, чи разом із питаннями міграційної політики та допомоги Ізраїлю.

Сенат визначився, що він голосуватиме це разом. Найближчі три дні покажуть, чи буде цей закон проголосований разом. Далі - справа за Палатою. Але для того, щоб будь-який закон став законом, обидві палати мають його проголосувати перед підписом президента, - зазначила Маркарова. Поширити

Як Трамп намагається зірвати ухвалення допомоги Україні

Дональд Трамп ще до початку президентських виборів у США вже дав вказівку представникам Республіканської партії у Палаті представників блокувати схвалення питання щодо фінансування допомоги Україні.

За інформацією журналістів видання, хоча у Сенаті можуть схвалити пакет законопроєктів включно із фінансуванням допомоги Україні, позиція представників Республіканської партії у Палаті представників залишається незмінною.