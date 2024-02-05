По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, в течение трех ближайших дней в Сенате США должны проголосовать по вопросу помощи Украине и усилению безопасности на границе с Мексикой.

Что известно о голосовании в Сенате за помощь Украине

Маркарова подчеркнула, что сначала за одобрение запроса президента Джо Байдена по поводу финансирования помощи Украине планировали голосовать отдельно.

Однако впоследствии представители Республиканской партии предложили присоединить к этому еще вопрос безопасности на границе с Мексикой и оказание помощи Израилю.

Маркарова подчеркнула, что в течение декабря прошлого года конгрессмены заявляли, что одобрение финансирования помощи Украине не будет без усиления мер безопасности на границе с Мексикой.

В настоящее время основной проблемой остается миграционная политика.

Посол подчеркнула, что сейчас для Украины уже не имеет значения, будет ли отдельно рассматриваться вопрос помощи Киеву, или вместе с вопросами миграционной политики и помощи Израилю.

Сенат определился, что он будет голосовать вместе. В ближайшие три дня покажут, будет ли этот закон проголосован вместе. Дальше – дело за Палатой. Но для того чтобы любой закон стал законом, обе палаты должны его проголосовать перед подписью президента, - отметила Маркарова. Поделиться

Как Трамп пытается сорвать принятие помощи Украине

Дональд Трамп еще до начала президентских выборов в США уже дал указание представителям Республиканской партии в Палате представителей блокировать одобрение вопроса о финансировании помощи Украине.

По информации журналистов издания, хотя в Сенате могут одобрить пакет законопроектов, включая финансирование помощи Украине, позиция представителей Республиканской партии в Палате представителей остается неизменной.