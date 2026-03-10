Найцікавіші кінопрем'єри тижня — дивіться трейлери

Новий кінотиждень в Україні обіцяє бути дуже насиченим та цікавим. На великі екрани вриваються політичний трилер "Таємний агент", довгоочікувана романтична драма “Спогади про нього”, а також вестерн “Погані хлопці мають померти”.

Погані хлопці мають померти

У центрі сюжету — історія чоловіка, який “полює” на банду свого брата по Дикому Заходу, щоб зупинити їхнє безчинство.

Українські глядачі знову отримають можливість оцінити акторський талант Чеда Майкла Мюррея ("Шалена п'ятниця", серіал "Дівчата Гілмор"), якому і дісталася головна роль у фільмі.

Варто також зазначити, що поки рейтинг кіноновинки на IMDb сягає 6,7 з 10 балів.

Спогади про нього

Письменниця Колін Гувер уже давно встигла підкорити серця мільйонів книголюбів у різних куточках світу.

Фільм "Покинь, якщо кохаєш", який базується на її історії, став справжнім міжнародним хітом, тому Гувер продовжує активно працювати у цьому напрямку.

Кіноновинка “Спогади про нього” переосмислює такі важливі теми, як материнство, прощення та силу кохання.

Це історія про жінку на ім'я Кенна Роан. Вона змужена була провести сім років у в'язниці, спричинивши ДТП, яке забрало життя її хлопеця Скотті Лендрі.

Вийшовши на свободу, вона відчайдушно намагається розпочати нове життя, повернути доньку та, головне, заслужити прощення.

Таємний агент

На це політичний трилер довго та терпилово чекали багато українських глядачів.

Картина змальовує події, які відбувалися під час військової диктатури в Бразилії.

У центрі сюжету — науковець Марсело стає мішенню після того, як його дослідженнями намагається заволодіти корумпований міністр.