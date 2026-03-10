Самые интересные кинопремьеры недели — смотрите трейлеры

Новая кинонеделя в Украине обещает быть очень насыщенной и интересной. На большие экраны врываются политический триллер "Тайный агент", долгожданная романтическая драма "Воспоминания о нем", а также вестерн "Плохие парни должны умереть".

Плохие парни должны умереть

В центре сюжета — история мужчины, который охотится на банду своего брата по Дикому Западу, чтобы остановить их беспредел.

Украинские зрители снова получат возможность оценить актерский талант Чеда Майкла Мюррея ("Безумная пятница", сериал "Девушки Гилмор"), которому и досталась главная роль в фильме.

Стоит также отметить, что сейчас рейтинг киноновинки на IMDb составляет 6,7 из 10 баллов.

Воспоминания о нем

Писательница Колин Гувер уже давно успела покорить сердца миллионов книголюбов в разных уголках мира.

Фильм "Оставь, если любишь", основанный на ее истории, стал настоящим международным хитом, поэтому Гувер продолжает активно работать в этом направлении.

Киноновинка "Воспоминания о нем" переосмысливает такие важные темы, как материнство, прощение и силу любви.

Это история о женщине по имени Кенна Роан. Она была вынуждена провести семь лет в тюрьме, спровоцировав ДТП, которое унесло жизнь ее парня Скотти Лэндри.

Выйдя на свободу, она отчаянно пытается начать новую жизнь, вернуть дочь и, главное, заслужить прощение. Поделиться

Тайный агент

Этот политический триллер долго и терпеливо ждали многие украинские зрители.

Картина отображает события, происходившие во время военной диктатуры в Бразилии.

В центре сюжета — ученый Марсело, который становится мишенью после того, как его исследованиями пытается завладеть коррумпированный министр.