Найцікавіші та найкорисніші застосунки 2025 року — рейтинг експертів

Команда фахівців з Apple вирішила підбити підсумки року, що минає, та сформувала список найкращих ігор та застосунків для своїх девайсів: iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV і Vision Pro. Загалом до довгоочікуваного рейтингу потрапили одразу 17 найменувань.