Найцікавіші та найкорисніші застосунки 2025 року — рейтинг експертів
Apple опублікував рейтинг найкращих застосунків
Джерело:  online.ua

Команда фахівців з Apple вирішила підбити підсумки року, що минає, та сформувала список найкращих ігор та застосунків для своїх девайсів: iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV і Vision Pro. Загалом до довгоочікуваного рейтингу потрапили одразу 17 найменувань.

Головні тези:

  • Найкращою грою року в Apple Arcade стала Porta Nubi.
  • Еталонним застосунком для iPhone визнано щоденний планувальник Tiimo.

Apple опублікував рейтинг найкращих

Застосунки:

  • Застосунок року для iPhone — щоденний планувальник Tiimo;

  • Застосунок року для iPad — ШІ-відеоредактор Detail;

  • Застосунок року для Mac — редактор для написання есе Essayist;

  • Застосунок року для Apple TV — стримінговий сервіс HBO Max;

  • Застосунок року для Apple Watch — фітнес-додаток Strava.

  • Застосунок року для Vision Pro — відео-подорожі Explore POV.

Ігри

  • Гра року для iPhone — Pokémon TCG Pocket;

  • Гра року для iPad — DREDGE;

  • Гра року для Mac — Cyberpunk 2077: Ultimate Edition!

  • Гра року для Apple Arcade — WHAT THE CLASH?

  • Гра року в Apple Arcade — Porta Nubi.

Ігри та застосунки, які мали позитивний культурний вплив:

  • Art of Fauna — пазли з твариною;

  • Be My Eyes — застосунок для незрячих і слабозорих людей;

  • Chants of Sennaar — головоломка-пригода;

  • despelote — футбольна пригода про безтурботне дитинство;

  • Focus Friend — ігровий додаток-таймер для концентрації;

  • StoryGraph — платформа для любителів читання.

