Найцікавіші та найкорисніші застосунки 2025 року — рейтинг експертів

Команда фахівців з Apple вирішила підбити підсумки року, що минає, та сформувала список найкращих ігор та застосунків для своїх девайсів: iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV і Vision Pro. Загалом до довгоочікуваного рейтингу потрапили одразу 17 найменувань.
Головні тези:
- Найкращою грою року в Apple Arcade стала Porta Nubi.
- Еталонним застосунком для iPhone визнано щоденний планувальник Tiimo.
Застосунки:
Застосунок року для iPhone — щоденний планувальник Tiimo;
Застосунок року для iPad — ШІ-відеоредактор Detail;
Застосунок року для Mac — редактор для написання есе Essayist;
Застосунок року для Apple TV — стримінговий сервіс HBO Max;
Застосунок року для Apple Watch — фітнес-додаток Strava.
Застосунок року для Vision Pro — відео-подорожі Explore POV.
Ігри
Гра року для iPhone — Pokémon TCG Pocket;
Гра року для iPad — DREDGE;
Гра року для Mac — Cyberpunk 2077: Ultimate Edition!
Гра року для Apple Arcade — WHAT THE CLASH?
Гра року в Apple Arcade — Porta Nubi.
Ігри та застосунки, які мали позитивний культурний вплив:
Art of Fauna — пазли з твариною;
Be My Eyes — застосунок для незрячих і слабозорих людей;
Chants of Sennaar — головоломка-пригода;
despelote — футбольна пригода про безтурботне дитинство;
Focus Friend — ігровий додаток-таймер для концентрації;
StoryGraph — платформа для любителів читання.
