Самые интересные и полезные приложения 2025 года — рейтинг экспертов

Команда специалистов из Apple решила подвести итоги уходящего года и сформировала список лучших игр и приложений для своих девайсов: iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV и Vision Pro. Всего в долгожданный рейтинг попали сразу 17 наименований.
Главные тезисы
- Лучшей игрой года у Apple Arcade стала Porta Nubi.
- Эталонным приложением для iPhone признан ежедневный планировщик Tiimo.
Apple опубликовал рейтинг лучших
Приложения:
Приложение года для iPhone — ежедневный планировщик Tiimo;
Приложение года для iPad — ШИ-видеоредактор Detail;
Приложение года для Mac — редактор для написания эссе Essayist;
Приложение года для Apple TV — стриминговый сервис HBO Max;
Приложение года для Apple Watch — фитнес-приложение Strava.
Приложение для Vision Pro — видео-путешествия Explore POV.
Игры
Игра года для iPhone — Pokémon TCG Pocket;
Игра года для iPad — DREDGE;
Игра рока для Mac — Cyberpunk 2077: Ultimate Edition!
Игра рока для Apple Arcade — WHAT THE CLASH?
Игра года в Apple Arcade — Porta Nubi.
Игры и приложения, которые оказали положительное культурное влияние:
Art of Fauna — пазлы с животным;
Be My Eyes — приложение для незрячих и слабовидящих людей;
Chants of Sennaar — головоломка-происшествие;
despelote — футбольное приключение о беззаботном детстве;
Focus Friend — игровое приложение-таймер для концентрации;
StoryGraph — платформа для любителей чтения.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-