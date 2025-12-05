Самые интересные и полезные приложения 2025 года — рейтинг экспертов
Apple опубликовал рейтинг лучших
Источник:  online.ua

Команда специалистов из Apple решила подвести итоги уходящего года и сформировала список лучших игр и приложений для своих девайсов: iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV и Vision Pro. Всего в долгожданный рейтинг попали сразу 17 наименований.

Главные тезисы

  • Лучшей игрой года у Apple Arcade стала Porta Nubi.
  • Эталонным приложением для iPhone признан ежедневный планировщик Tiimo.

Приложения:

  • Приложение года для iPhone — ежедневный планировщик Tiimo;

  • Приложение года для iPad — ШИ-видеоредактор Detail;

  • Приложение года для Mac — редактор для написания эссе Essayist;

  • Приложение года для Apple TV — стриминговый сервис HBO Max;

  • Приложение года для Apple Watch — фитнес-приложение Strava.

  • Приложение для Vision Pro — видео-путешествия Explore POV.

Игры

  • Игра года для iPhone — Pokémon TCG Pocket;

  • Игра года для iPad — DREDGE;

  • Игра рока для Mac — Cyberpunk 2077: Ultimate Edition!

  • Игра рока для Apple Arcade — WHAT THE CLASH?

  • Игра года в Apple Arcade — Porta Nubi.

Игры и приложения, которые оказали положительное культурное влияние:

  • Art of Fauna — пазлы с животным;

  • Be My Eyes — приложение для незрячих и слабовидящих людей;

  • Chants of Sennaar — головоломка-происшествие;

  • despelote — футбольное приключение о беззаботном детстве;

  • Focus Friend — игровое приложение-таймер для концентрации;

  • StoryGraph — платформа для любителей чтения.

