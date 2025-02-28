"Найдосконаліша модель". Що відомо про GPT-4.5

Лабораторія досліджень штучного інтелекту OpenAI представила мовну модель GPT-4.5. За словами представників компанії, станом на сьогодні це “найдосконаліша модель” ШІ у їхній історії, попри це вона не є найпотужнішою.
Головні тези:
- GPT-4.5 демонструє покращенням взаємодії з користувачами, зробивши розмови більш теплими та емоційно насиченими.
- Також нова модель має покращені навички письма, глибші знання про світ та “вдосконалену індивідуальність”.
Що відомо про GPT-4.5
Як зазначають розробники, цього разу прогрес штучного інтелекту полягав у покращенні взаємодії з користувачами.
З заявою з цього приводу виступив дослідник OpenAI Рафаель Гонтіхо Лопес під час презентації.
Окрім того, вказано, що GPT-4.5 демонструє покращені навички письма, глибші знання про світ і те, що його розробники називають “вдосконаленою індивідуальністю”.
Команда OpenAI звертає увагу на те, що GPT-4.5 значно рідше генерує помилкову інформацію порівняно з попередніми моделями.
За словами гендиректора OpenAI Сема Альтмана, це перша модель, яка справила на нього враження, ніби він розмовляє з розумною та вдумливою людиною.
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