"Найдосконаліша модель". Що відомо про GPT-4.5
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Технології
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"Найдосконаліша модель". Що відомо про GPT-4.5

Що відомо про GPT-4.5
Джерело:  online.ua

Лабораторія досліджень штучного інтелекту OpenAI представила мовну модель GPT-4.5. За словами представників компанії, станом на сьогодні це “найдосконаліша модель” ШІ у їхній історії, попри це вона не є найпотужнішою. 

Головні тези:

  • GPT-4.5 демонструє покращенням взаємодії з користувачами, зробивши розмови більш теплими та емоційно насиченими.
  • Також нова модель має покращені навички письма, глибші знання про світ та “вдосконалену індивідуальність”.

Що відомо про GPT-4.5

Як зазначають розробники, цього разу прогрес штучного інтелекту полягав у покращенні взаємодії з користувачами.

З заявою з цього приводу виступив дослідник OpenAI Рафаель Гонтіхо Лопес під час презентації.

Ми налаштували GPT-4.5 так, щоб він краще співпрацював, роблячи розмови більш теплими, інтуїтивними та емоційно насиченими. Щоб виміряти це, ми попросили людей-тестерів оцінити його в порівнянні з GPT-4o, і GPT-4.5 перевершив його практично в кожній категорії, — наголосив він.

Окрім того, вказано, що GPT-4.5 демонструє покращені навички письма, глибші знання про світ і те, що його розробники називають “вдосконаленою індивідуальністю”.

Команда OpenAI звертає увагу на те, що GPT-4.5 значно рідше генерує помилкову інформацію порівняно з попередніми моделями.

За словами гендиректора OpenAI Сема Альтмана, це перша модель, яка справила на нього враження, ніби він розмовляє з розумною та вдумливою людиною.

Але вона не поб’є рекорди в бенчмарках, — прогнозує він.

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