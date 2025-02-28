"Найдосконаліша модель". Що відомо про GPT-4.5

Лабораторія досліджень штучного інтелекту OpenAI представила мовну модель GPT-4.5. За словами представників компанії, станом на сьогодні це “найдосконаліша модель” ШІ у їхній історії, попри це вона не є найпотужнішою.

Що відомо про GPT-4.5

Як зазначають розробники, цього разу прогрес штучного інтелекту полягав у покращенні взаємодії з користувачами.

З заявою з цього приводу виступив дослідник OpenAI Рафаель Гонтіхо Лопес під час презентації.

Ми налаштували GPT-4.5 так, щоб він краще співпрацював, роблячи розмови більш теплими, інтуїтивними та емоційно насиченими. Щоб виміряти це, ми попросили людей-тестерів оцінити його в порівнянні з GPT-4o, і GPT-4.5 перевершив його практично в кожній категорії, — наголосив він. Поширити

Окрім того, вказано, що GPT-4.5 демонструє покращені навички письма, глибші знання про світ і те, що його розробники називають “вдосконаленою індивідуальністю”.

Команда OpenAI звертає увагу на те, що GPT-4.5 значно рідше генерує помилкову інформацію порівняно з попередніми моделями.

За словами гендиректора OpenAI Сема Альтмана, це перша модель, яка справила на нього враження, ніби він розмовляє з розумною та вдумливою людиною.