"Самая совершенная модель". Что известно о GPT-4.5

Лаборатория исследований искусственного интеллекта OpenAI представила языковую модель GPT-4.5. По словам представителей компании, сейчас это "самая совершенная модель" ИИ в их истории, несмотря на это она не самая мощная.
Главные тезисы
- GPT-4.5 демонстрирует улучшение взаимодействия с пользователями, сделав разговоры более теплыми и эмоционально насыщенными.
- Также новая модель имеет улучшенные навыки письма, более глубокие знания о мире и "усовершенствованную индивидуальность".
Что известно о GPT-4.5
Как отмечают разработчики, в этот раз прогресс искусственного интеллекта заключался в улучшении взаимодействия с пользователями.
С заявлением на этот счет выступил исследователь OpenAI Рафаэль Гонтихо Лопес во время презентации.
Кроме того, указано, что GPT-4.5 демонстрирует улучшенные навыки письма, более глубокие знания о мире и то, что его разработчики называют "усовершенствованной индивидуальностью".
Команда OpenAI обращает внимание, что GPT-4.5 значительно реже генерирует ложную информацию по сравнению с предыдущими моделями.
По словам гендиректора OpenAI Сэма Альтмана, это первая модель, которая произвела на него впечатление, будто он разговаривает с умным и вдумчивым человеком.
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