"Самая совершенная модель". Что известно о GPT-4.5
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"Самая совершенная модель". Что известно о GPT-4.5

Что известно о GPT-4.5
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Источник:  online.ua

Лаборатория исследований искусственного интеллекта OpenAI представила языковую модель GPT-4.5. По словам представителей компании, сейчас это "самая совершенная модель" ИИ в их истории, несмотря на это она не самая мощная.

Главные тезисы

  • GPT-4.5 демонстрирует улучшение взаимодействия с пользователями, сделав разговоры более теплыми и эмоционально насыщенными.
  • Также новая модель имеет улучшенные навыки письма, более глубокие знания о мире и "усовершенствованную индивидуальность".

Что известно о GPT-4.5

Как отмечают разработчики, в этот раз прогресс искусственного интеллекта заключался в улучшении взаимодействия с пользователями.

С заявлением на этот счет выступил исследователь OpenAI Рафаэль Гонтихо Лопес во время презентации.

Мы настроили GPT-4.5 так, чтобы он лучше сотрудничал, делая разговоры более теплыми, интуитивными и эмоционально насыщенными. Чтобы измерить это, мы попросили людей-тестеров оценить его по сравнению с GPT-4o, и GPT-4.5 превзошел его практически в каждой категории, — подчеркнул он.

Кроме того, указано, что GPT-4.5 демонстрирует улучшенные навыки письма, более глубокие знания о мире и то, что его разработчики называют "усовершенствованной индивидуальностью".

Команда OpenAI обращает внимание, что GPT-4.5 значительно реже генерирует ложную информацию по сравнению с предыдущими моделями.

По словам гендиректора OpenAI Сэма Альтмана, это первая модель, которая произвела на него впечатление, будто он разговаривает с умным и вдумчивым человеком.

Но она не побьет рекорды в бенчмарках, — прогнозирует он.

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