"Найгірший сценарій". Ніколь Кідман поквиталася з колишнім після його зради
"Найгірший сценарій". Ніколь Кідман поквиталася з колишнім після його зради

Кідман виграла суд проти Урбана
Джерело:  Radar Online

Скандальне розлучення акторки Ніколь Кідман та відомого музиканта Кіта Урбана стало несподіванкою для їхніх фанатів. Однак всі розуміли, що зірка Голлівуду не пробачить колишньому публічного приниження та буде мститися —

так і сталося.

Головні тези:

  • Діти колишньої пари проводитимуть більшу частину року з матір'ю.
  • Для Кіта це стало дуже болючим ударом.

Кідман виграла суд проти Урбана

Як вдалося дізнатися журналістам від своїх інсайдерів, Ніколь врешті-решт змогла добитися суттєвої переваги в опіці над їхніми доньками.

Насамперед йдеться про те, що 17-річна Сандей Роуз та 15-річна Фейт Маргарет проведуть більшу частину року з матір’ю — 306 днів, і лише 59 днів з батьком.

Що важливо розуміти, це рішення суду дає можливість акторці повернутися на батьківщину, тобото в рідну Австралію.

Фанати чудово знають про те, що саме шлюб Ніколь з Кітом був головною причиною того, що вона мешкала в Нешвіллі. Таким чином Кідман сприяла розвитку кар’єри вже колишнього чоловіка.

Наразі абсолютно нічого не тримає зірку Голлівуду в Штатах.

Найцікавішим є те, що такий розвиток подій справді шокував Кіта Урбана.

Буде дуже важко, якщо його діти будуть так далеко. Йому також буде нелегко змиритися з переїздом Ніколь на інший кінець світу. У будь-якому разі, це найгірший сценарій для нього, — розповів один із інсайдерів.

