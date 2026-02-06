"Найгірший сценарій". Ніколь Кідман поквиталася з колишнім після його зради

Скандальне розлучення акторки Ніколь Кідман та відомого музиканта Кіта Урбана стало несподіванкою для їхніх фанатів. Однак всі розуміли, що зірка Голлівуду не пробачить колишньому публічного приниження та буде мститися —

Кідман виграла суд проти Урбана

Як вдалося дізнатися журналістам від своїх інсайдерів, Ніколь врешті-решт змогла добитися суттєвої переваги в опіці над їхніми доньками.

Насамперед йдеться про те, що 17-річна Сандей Роуз та 15-річна Фейт Маргарет проведуть більшу частину року з матір’ю — 306 днів, і лише 59 днів з батьком.

Що важливо розуміти, це рішення суду дає можливість акторці повернутися на батьківщину, тобото в рідну Австралію.

Фанати чудово знають про те, що саме шлюб Ніколь з Кітом був головною причиною того, що вона мешкала в Нешвіллі. Таким чином Кідман сприяла розвитку кар’єри вже колишнього чоловіка.

Наразі абсолютно нічого не тримає зірку Голлівуду в Штатах.

Найцікавішим є те, що такий розвиток подій справді шокував Кіта Урбана.