Ніколь Кідман вимушена виплатити ексчоловіку шалену суму

Голлівудська зірка Ніколь Кідман, яка нещодавно вирішила розлучитися з музикантом Кітом Урбаном після 19 років шлюбу, може виплатити ексчоловіку колосальну суму. Йдеться про понад 11 мільйонів доларів.

Розлучення Кідман не мине без наслідків

Як вдалося дізнатися виданню Telegrafi, станом на сьогодні капітал Ніколь сягає близько 250 мільйонів доларів.

Статки її колишнього чоловіка набагато скромніше — йдеться про 75 мільйонів.

Кіт Урбан багато років заробляв на музиці, турах, музичному каталозі, виступах на телебаченні та рекламі.

Ключовий нюанс полягає в тому що зірки підписали шлюбний контракт ще до весілля — майже 20 років тому.

Не секрет, що Урбан вживав заборонені речовини та алкоголь. Аби допомогти побороти залежність, у договорі створили "кокаїновий пункт", який зобов’язує зірку фільмів "Голланд" та "Хороша погана дівчинка" виплачувати чоловікові 600 тисяч доларів на рік, якщо він не вживає наркотиків та алкоголю. Поширити

Якщо розлучення стається через наркотичну залежність Урбан, то він нічого не отримає.

Проте у разі розриву пари з будь-якої іншої причини — акторка повинна буде виплатити гроші колишньому за кожен рік його тверезого життя — йдеться про понад 11 мільйонів доларів.

Згідно з даними інсайдерів, розлучення відбувається через зраду Урбана.