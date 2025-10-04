Николь Кидман вынуждена выплатить экс-мужу сумасшедшую сумму
Развод Кидман не пройдет без последствий
Читати українською
Источник:  online.ua

Голливудская звезда Николь Кидман, недавно решившая расстаться с музыкантом Китом Урбаном после 19 лет брака, может выплатить экс-мужчину колоссальную сумму. Речь идет о более чем 11 миллионах долларов.

Главные тезисы

  • Николь может потерять много денег из-за условий брачного контракта.
  • Инсайдеры утверждают, что Урбан изменил Кидман.

Как удалось узнать изданию Telegrafi , по состоянию на сегодня капитал Николь достигает около 250 миллионов долларов.

Состояние ее бывшего мужа гораздо скромнее — речь идет о 75 миллионах.

Кит Урбан много лет зарабатывал на музыке, турах, музыкальном каталоге, выступлениях, на телевидении и рекламе.

Ключевой нюанс заключается в том, что звезды подписали брачный контракт еще до свадьбы — почти 20 лет назад.

Не секрет, что Урбан употреблял наркотики и алкоголь. Чтобы помочь побороть зависимость, в договоре создали "кокаиновый пункт", обязывающий звезду фильмов "Голланд" и "Хорошая плохая девочка" выплачивать мужу 600 тысяч долларов в год, если он не употребляет наркотики и алкоголь.

Если развод происходит из-за наркотической зависимости Урбана, то он ничего не получит.

Однако в случае разрыва пары по какой-либо другой причине — актриса должна будет выплатить деньги бывшему за каждый год его трезвой жизни — речь идет о более чем 11 миллионах долларов.

Согласно данным инсайдеров, развод происходит из-за измены Урбана.

