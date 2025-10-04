Николь Кидман вынуждена выплатить экс-мужу сумасшедшую сумму

Голливудская звезда Николь Кидман, недавно решившая расстаться с музыкантом Китом Урбаном после 19 лет брака, может выплатить экс-мужчину колоссальную сумму. Речь идет о более чем 11 миллионах долларов.
Главные тезисы
- Николь может потерять много денег из-за условий брачного контракта.
- Инсайдеры утверждают, что Урбан изменил Кидман.
Развод Кидман не пройдет без последствий
Как удалось узнать изданию Telegrafi , по состоянию на сегодня капитал Николь достигает около 250 миллионов долларов.
Состояние ее бывшего мужа гораздо скромнее — речь идет о 75 миллионах.
Кит Урбан много лет зарабатывал на музыке, турах, музыкальном каталоге, выступлениях, на телевидении и рекламе.
Ключевой нюанс заключается в том, что звезды подписали брачный контракт еще до свадьбы — почти 20 лет назад.
Если развод происходит из-за наркотической зависимости Урбана, то он ничего не получит.
Однако в случае разрыва пары по какой-либо другой причине — актриса должна будет выплатить деньги бывшему за каждый год его трезвой жизни — речь идет о более чем 11 миллионах долларов.
Согласно данным инсайдеров, развод происходит из-за измены Урбана.
