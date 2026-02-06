"Худший сценарий". Николь Кидман поквиталась с бывшим после его измены

Скандальный развод актрисы Николь Кидман и известного музыканта Кита Урбана стал неожиданностью для их фанатов. Однако все понимали, что звезда Голливуда не простит бывшему публичного унижения и будет мстить.
Так и вышло.
Главные тезисы
- Дети бывшей пары будут проводить большую часть года с матерью.
- Для Кита это стало очень болезненным ударом.
Кидман выиграла суд против Урбана
Как удалось узнать журналистам от своих инсайдеров, Николь в конце концов смогла добиться существенного преимущества в опеке над их дочерьми.
В первую очередь, речь идет о том, что 17-летняя Сандей Роуз и 15-летняя Фейт Маргарет проведут большую часть года с матерью — 306 дней, и только 59 дней с отцом.
Что важно понимать, это решение суда дает возможность актрисе вернуться на родину, то есть в родную Австралию.
Фанаты прекрасно знают, что именно брак Николь с Китом был главной причиной того, что она жила в Нэшвилле. Таким образом, Кидман способствовала развитию карьеры уже бывшего мужа.
Сейчас абсолютно ничего не держит звезду Голливуда в Штатах.
Самое интересное, что такое развитие событий действительно шокировало Кита Урбана.
