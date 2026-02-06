"Худший сценарий". Николь Кидман поквиталась с бывшим после его измены
Кидман выиграла суд против Урбана

Кидман выиграла суд против Урбана
Читати українською
Источник:  Radar Online

Скандальный развод актрисы Николь Кидман и известного музыканта Кита Урбана стал неожиданностью для их фанатов. Однако все понимали, что звезда Голливуда не простит бывшему публичного унижения и будет мстить.

Так и вышло.

Главные тезисы

  • Дети бывшей пары будут проводить большую часть года с матерью.
  • Для Кита это стало очень болезненным ударом.

Кидман выиграла суд против Урбана

Как удалось узнать журналистам от своих инсайдеров, Николь в конце концов смогла добиться существенного преимущества в опеке над их дочерьми.

В первую очередь, речь идет о том, что 17-летняя Сандей Роуз и 15-летняя Фейт Маргарет проведут большую часть года с матерью — 306 дней, и только 59 дней с отцом.

Что важно понимать, это решение суда дает возможность актрисе вернуться на родину, то есть в родную Австралию.

Фанаты прекрасно знают, что именно брак Николь с Китом был главной причиной того, что она жила в Нэшвилле. Таким образом, Кидман способствовала развитию карьеры уже бывшего мужа.

Сейчас абсолютно ничего не держит звезду Голливуда в Штатах.

Самое интересное, что такое развитие событий действительно шокировало Кита Урбана.

Будет очень тяжело, если его дети будут так далеко. Ему также будет нелегко смириться с переездом Николь на другой конец света. Во всяком случае, это худший сценарий для него, — рассказал один из инсайдеров.

