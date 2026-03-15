Найкращі 50 міст світу в 2026 році — рейтинг експертів

Фахівці видання Time Out оприлюднили щорічний рейтинг 50 найкращих міст світу у 2026 році. Абсолютним фаворитом та лідером рейтингу цьогоріг став австралійський Мельбурн.
Головні тези:
- Понад 24 тисячі мешканців 150 міст світу оцінили десятки факторів, зокрема їжу, нічне життя, культуру, доступність, щастя, громаду та загальну атмосферу.
- До фінального формування рейтингу залучили понад 100 експертів.
Найкращі 50 міст світу в 2026 році
Варто звернути увагу на те, що до престижного рейтингу пробилися одразу 16 населених пунктів Європи:
Загальний список найкращих виглядає таким чином:
Мельбурн (Австралія);
Шанхай (Китай);
Единбург (Велика Британія);
Лондон (Велика Британія);
Нью-Йорк (США);
Кейптаун (Південна Африка);
Мехіко (Мексика);
Бангкок (Таїланд);
Сеул (Південна Корея);
Токіо (Японія);
Цюрих (Швейцарія);
Ріо-де-Жанейро (Бразилія);
Копенгаген (Данія);
Сан-Паулу (Бразилія);
Гонконг (Гонконг);
Краків (Польща);
Порту (Португалія);
Гвадалахара (Мексика);
Мадрид (Іспанія);
Валенсія (Іспанія);
Сідней (Австралія);
Париж (Франція);
Сінгапур (Сінгапур);
Марракеш (Марокко);
Ханой (В'єтнам);
Бат (Велика Британія);
Більбао (Іспанія);
Берлін (Німеччина);
Аделаїда (Австралія);
Пекін (Китай);
Антверпен (Бельгія);
Чіангмай (Таїланд);
Неаполь (Італія);
Амстердам (Нідерланди);
Медельїн (Колумбія);
Ліма (Перу);
Ванкувер (Канада);
Хошимін (В'єтнам);
Осака (Японія);
Афіни (Греція);
Чикаго (США);
Каїр (Єгипет);
Буенос-Айрес (Аргентина);
Відень (Австрія);
Дублін (Ірландія);
Сан-Франциско (США);
Лагос (Нігерія);
Окленд (Нова Зеландія);
Лісабон (Португалія);
Богота (Колумбія).
З заявою з цьогог приводу виступила редакторка відділу подорожей Time Out Грейс Бірд:
