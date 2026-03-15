Найкращі 50 міст світу в 2026 році — рейтинг експертів
Категорія
Культура
Дата публікації

Джерело:  online.ua

Фахівці видання Time Out оприлюднили щорічний рейтинг 50 найкращих міст світу у 2026 році. Абсолютним фаворитом та лідером рейтингу цьогоріг став австралійський Мельбурн.

Головні тези:

  • Понад 24 тисячі мешканців 150 міст світу оцінили десятки факторів, зокрема їжу, нічне життя, культуру, доступність, щастя, громаду та загальну атмосферу. 
  • До фінального формування рейтингу залучили понад 100 експертів.

Варто звернути увагу на те, що до престижного рейтингу пробилися одразу 16 населених пунктів Європи:

Загальний список найкращих виглядає таким чином:

  • Мельбурн (Австралія);

  • Шанхай (Китай);

  • Единбург (Велика Британія);

  • Лондон (Велика Британія);

  • Нью-Йорк (США);

  • Кейптаун (Південна Африка);

  • Мехіко (Мексика);

  • Бангкок (Таїланд);

  • Сеул (Південна Корея);

  • Токіо (Японія);

  • Цюрих (Швейцарія);

  • Ріо-де-Жанейро (Бразилія);

  • Копенгаген (Данія);

  • Сан-Паулу (Бразилія);

  • Гонконг (Гонконг);

  • Краків (Польща);

  • Порту (Португалія);

  • Гвадалахара (Мексика);

  • Мадрид (Іспанія);

  • Валенсія (Іспанія);

  • Сідней (Австралія);

  • Париж (Франція);

  • Сінгапур (Сінгапур);

  • Марракеш (Марокко);

  • Ханой (В'єтнам);

  • Бат (Велика Британія);

  • Більбао (Іспанія);

  • Берлін (Німеччина);

  • Аделаїда (Австралія);

  • Пекін (Китай);

  • Антверпен (Бельгія);

  • Чіангмай (Таїланд);

  • Неаполь (Італія);

  • Амстердам (Нідерланди);

  • Медельїн (Колумбія);

  • Ліма (Перу);

  • Ванкувер (Канада);

  • Хошимін (В'єтнам);

  • Осака (Японія);

  • Афіни (Греція);

  • Чикаго (США);

  • Каїр (Єгипет);

  • Буенос-Айрес (Аргентина);

  • Відень (Австрія);

  • Дублін (Ірландія);

  • Сан-Франциско (США);

  • Лагос (Нігерія);

  • Окленд (Нова Зеландія);

  • Лісабон (Португалія);

  • Богота (Колумбія).

З заявою з цьогог приводу виступила редакторка відділу подорожей Time Out Грейс Бірд:

Мельбурн піднявся на перше місце, оскільки отримав високі бали за всіма показниками в нашому опитуванні зі щорічним зростанням у всіх категоріях, як-от зелені зони, зручність їзди на велосипеді та громадський транспорт. Він також отримав велику кількість голосів від нашої групи експертів Time Out City

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?