Лучшие 50 городов мира в 2026 году — рейтинг экспертов

Специалисты Time Out обнародовали ежегодный рейтинг 50 лучших городов мира в 2026 году. Абсолютным фаворитом и лидером рейтинга в этому году стал австралийский Мельбурн.
Главные тезисы
- Более 24 тысяч жителей 150 городов мира оценили десятки факторов, включая еду, ночную жизнь, культуру, доступность, счастье, общину и общую атмосферу.
- К финальному формированию рейтинга привлекли более 100 экспертов.
Лучшие 50 городов мира в 2026 году
Стоит обратить внимание на то, что в престижный рейтинг пробились сразу 16 населенных пунктов Европы:
Общий список лучших выглядит следующим образом:
Мельбурн (Австралия);
Шанхай (Китай);
Эдинбург (Великобритания);
Лондон (Великобритания);
Нью-Йорк (США);
Кейптаун (Южная Африка);
Мехико (Мексика);
Бангкок (Таиланд);
Сеул (Южная Корея);
Токио (Япония);
Цюрих (Швейцария);
Рио-де-Жанейро (Бразилия);
Копенгаген (Дания);
Сан-Паулу (Бразилия);
Гонконг (Гонконг);
Краков (Польша);
Порту (Португалия);
Гвадалахара (Мексика);
Мадрид (Испания);
Валенсия (Испания);
Сидней (Австралия);
Париж (Франция);
Сингапур (Сингапур);
Марракеш (Марокко);
Ханой (Вьетнам);
Бат (Великобритания);
Бильбао (Испания);
Берлин (Германия);
Аделаида (Австралия);
Пекин (Китай);
Антверпен (Бельгия);
Чиангмай (Таиланд);
Неаполь (Италия);
Амстердам (Нидерланды);
Медельин (Колумбия);
Лима (Перу);
Ванкувер (Канада);
Хошимин (Вьетнам);
Осака (Япония);
Афины (Греция);
Чикаго (США);
Каир (Египет);
Буэнос-Айрес (Аргентина);
Вена (Австрия);
Дублин (Ирландия);
Сан-Франциско (США);
Лагос (Нигерия);
Окленд (Новая Зеландия);
Лиссабон (Португалия);
Богота (Колумбия).
С заявлением по этому поводу выступила редактор отдела путешествий Time Out Грейс Бирд:
