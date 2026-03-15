Лучшие 50 городов мира в 2026 году — рейтинг экспертов
Источник:  online.ua

Специалисты Time Out обнародовали ежегодный рейтинг 50 лучших городов мира в 2026 году. Абсолютным фаворитом и лидером рейтинга в этому году стал австралийский Мельбурн.

Главные тезисы

  • Более 24 тысяч жителей 150 городов мира оценили десятки факторов, включая еду, ночную жизнь, культуру, доступность, счастье, общину и общую атмосферу.
  • К финальному формированию рейтинга привлекли более 100 экспертов.

Стоит обратить внимание на то, что в престижный рейтинг пробились сразу 16 населенных пунктов Европы:

Общий список лучших выглядит следующим образом:

  • Мельбурн (Австралия);

    • Шанхай (Китай);

    • Эдинбург (Великобритания);

    • Лондон (Великобритания);

    • Нью-Йорк (США);

    • Кейптаун (Южная Африка);

    • Мехико (Мексика);

    • Бангкок (Таиланд);

    • Сеул (Южная Корея);

    • Токио (Япония);

    • Цюрих (Швейцария);

    • Рио-де-Жанейро (Бразилия);

    • Копенгаген (Дания);

    • Сан-Паулу (Бразилия);

    • Гонконг (Гонконг);

    • Краков (Польша);

    • Порту (Португалия);

    • Гвадалахара (Мексика);

    • Мадрид (Испания);

    • Валенсия (Испания);

    • Сидней (Австралия);

    • Париж (Франция);

    • Сингапур (Сингапур);

    • Марракеш (Марокко);

    • Ханой (Вьетнам);

    • Бат (Великобритания);

    • Бильбао (Испания);

    • Берлин (Германия);

    • Аделаида (Австралия);

    • Пекин (Китай);

    • Антверпен (Бельгия);

    • Чиангмай (Таиланд);

    • Неаполь (Италия);

    • Амстердам (Нидерланды);

    • Медельин (Колумбия);

    • Лима (Перу);

    • Ванкувер (Канада);

    • Хошимин (Вьетнам);

    • Осака (Япония);

    • Афины (Греция);

    • Чикаго (США);

    • Каир (Египет);

    • Буэнос-Айрес (Аргентина);

    • Вена (Австрия);

    • Дублин (Ирландия);

    • Сан-Франциско (США);

    • Лагос (Нигерия);

    • Окленд (Новая Зеландия);

    • Лиссабон (Португалия);

    • Богота (Колумбия).

С заявлением по этому поводу выступила редактор отдела путешествий Time Out Грейс Бирд:

Мельбурн поднялся на первое место, поскольку получил высокие баллы по всем показателям в нашем опросе с ежегодным ростом во всех категориях, таких как зеленые зоны, удобство езды на велосипеде и общественный транспорт. Он также получил множество голосов от нашей группы экспертов Time Out City

