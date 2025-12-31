Сколько заработали 500 самых богатых людей мира в 2025 году — данные рейтинга

Миллиардеры из рейтинга Bloomberg «500 самых богатых людей мира» добавили рекордные 2,2 трлн долл. в свое совокупное состояние в 2025 году, достигшее 11,9 трлн долл.
Главные тезисы
- 500 самых богатых людей мира добавили рекордные 2,2 трлн долларов в свое состояние в 2025 году, достигнув 11,9 трлн долларов.
- Стремительный рост стоимости активов объясняется бурным развитием рынков, включая акции, драгоценные металлы и криптовалюту.
500 самых богатых людей мира заработали 2,2 трлн долл в 2025 году
Среди причин стремительного роста стоимости их активов издание называет бурный рост рынков — от акций и драгоценных металлов до криптовалют.
Лидерами роста стали крупные технологические компании, поскольку эйфория по искусственному интеллекту продолжала поддерживать акции американских корпораций с большой капитализацией.
Приблизительно четверть всех доходов, зафиксированных индексом богатства Bloomberg, приходилась на всего восьмерых человек, среди которых^
глава Oracle Corp. Ларри Эллисон,
генеральный директор Tesla Inc. Илон Маск,
соучредитель Alphabet Inc. Ларри Пейдж,
основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос.
Однако издание отмечает, что это был меньший вклад, чем в прошлом году, когда те же восемь миллиардеров обеспечили 43% общих доходов.
Среди богачей, состояние которых больше выросло в этом году, издание называет Маска, который с состоянием в 622,7 млрд дол. получил прибыль в этом году в 190,3 млрд дол.
Глава правления Oracle Corp. Ларри Эллисон с состоянием в 249,8 млрд долл., инвестируя в ИИ, заработал 57,7 млрд дол.
Самый богатый человек Австралии Джина Райнхарт с состоянием в 37,7 млрд дол. обогатилась на поставке жизненно важных редкоземельных минералов на 12,6 млрд дол.
Также издание отметило обогащение Дональда Трамп и его семьи, в этом году прибавивших 282 млн дол. к своему состоянию в 6,8 млрд дол.
Издание также отмечает, что другие виды активов показали один из лучших результатов за последние десятилетия на фоне спроса на безопасные активы, медь и редкоземельные металлы также стали товарами, имеющими ключевое геополитическое значение.
Криптовалюта в большинстве своем добавляла доходности в течение года. Биткойн взлетел к историческим максимумам после победы Трампа на выборах и продолжил рост, поскольку администрация одобрила криптодружественные политики. Однако начавшееся в октябре массовое падение на криптобиржах уничтожило все эти достижения и наносило ущерб некоторым миллиардерам, напоминает издание.
