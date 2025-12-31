Сколько заработали 500 самых богатых людей мира в 2025 году — данные рейтинга

Миллиардеры из рейтинга Bloomberg «500 самых богатых людей мира» добавили рекордные 2,2 трлн долл. в свое совокупное состояние в 2025 году, достигшее 11,9 трлн долл.

500 самых богатых людей мира заработали 2,2 трлн долл в 2025 году

Среди причин стремительного роста стоимости их активов издание называет бурный рост рынков — от акций и драгоценных металлов до криптовалют.

Рост, увеличивший совокупный чистый капитал 500 самых богатых людей мира до 11,9 трлн долл., был ускорен победой Дональда Трампа на выборах президента США в конце 2024 года и лишь ненадолго замедлился из-за опасений относительно пошлин в апреле, когда падение рынков привело к самым большим. Поделиться

Лидерами роста стали крупные технологические компании, поскольку эйфория по искусственному интеллекту продолжала поддерживать акции американских корпораций с большой капитализацией.

Приблизительно четверть всех доходов, зафиксированных индексом богатства Bloomberg, приходилась на всего восьмерых человек, среди которых^

глава Oracle Corp. Ларри Эллисон,

генеральный директор Tesla Inc. Илон Маск,

соучредитель Alphabet Inc. Ларри Пейдж,

основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос.

Однако издание отмечает, что это был меньший вклад, чем в прошлом году, когда те же восемь миллиардеров обеспечили 43% общих доходов.

Среди богачей, состояние которых больше выросло в этом году, издание называет Маска, который с состоянием в 622,7 млрд дол. получил прибыль в этом году в 190,3 млрд дол.

Глава правления Oracle Corp. Ларри Эллисон с состоянием в 249,8 млрд долл., инвестируя в ИИ, заработал 57,7 млрд дол.

Самый богатый человек Австралии Джина Райнхарт с состоянием в 37,7 млрд дол. обогатилась на поставке жизненно важных редкоземельных минералов на 12,6 млрд дол.

Также издание отметило обогащение Дональда Трамп и его семьи, в этом году прибавивших 282 млн дол. к своему состоянию в 6,8 млрд дол.

Среди существенно потерявших в этом году богачей издание называет основателя компании Strategy Inc. Майкла Сейлора, который из-за падения рынка криптовалют обедневших на 2,6 млрд дол. Поделиться

Издание также отмечает, что другие виды активов показали один из лучших результатов за последние десятилетия на фоне спроса на безопасные активы, медь и редкоземельные металлы также стали товарами, имеющими ключевое геополитическое значение.