Скільки заробили 500 найбагатших людей світу у 2025 році — дані рейтингу

Мільярдери з рейтингу Bloomberg «500 найбагатших людей світу» додали рекордні 2,2 трлн дол до своїх сукупних статків у 2025 році, які сягнули 11,9 трлн дол.
Головні тези:
- 500 найбагатших людей світу додали 2,2 трлн дол до своїх сукупних статків у 2025 році, які сягнули 11,9 трлн дол.
- Стрімке зростання вартості активів пояснюється бурхливим розвитком ринків, включаючи акції, дорогоцінні метали та криптовалюту.
- Лідерами зростання стали великі технологічні компанії, що продовжували залучати інвесторів коштом штучного інтелекту.
500 найбагатших людей світу заробили 2,2 трлн дол у 2025 році
Серед причин стрімкого зростання вартості їхніх активів видання називає бурхливе зростання ринків – від акцій і дорогоцінних металів до криптовалют.
Лідерами зростання стали великі технологічні компанії, оскільки ейфорія щодо штучного інтелекту продовжувала підтримувати акції американських корпорацій з великою капіталізацією.
Приблизно чверть усіх прибутків, зафіксованих індексом багатства Bloomberg, припадала на лише вісьмох осіб, серед яких^
голова Oracle Corp. Ларрі Еллісон,
генеральний директор Tesla Inc. Ілон Маск,
співзасновник Alphabet Inc. Ларрі Пейдж,
засновник Amazon.com Inc. Джефф Безос.
Однак видання зазначає, що це був менший внесок, ніж минулого року, коли ті самі вісім мільярдерів забезпечили 43% загальних прибутків.
Серед багатіїв, статки яких найбільше зросли цього року, видання називає Маска, який зі статком у 622,7 млрд дол. отримав цьогорічний прибуток у 190,3 млрд дол.
Голова правління Oracle Corp. Ларрі Еллісон зі статками у 249,8 млрд дол., інвестуючи у ШІ, заробив 57,7 млрд дол.
Найбагатша людина Австралії Джина Райнхарт зі статками у 37,7 млрд дол. збагатилася на постачанні життєво важливих рідкісноземельних мінералів на 12,6 млрд дол.
Також видання відзначило збагачення Дональда Трамп та його родини, які цього року додали 282 млн дол. до свого статку в 6,8 млрд дол.
Видання також зазначає, що інші види активів показали один із найкращих результатів за останні десятиліття на тлі попиту на безпечні активи, а мідь і рідкісноземельні метали також стали товарами, що мають ключове геополітичне значення.
Криптовалюта здебільше додавала прибутковості протягом року. Біткойн злетів до історичних максимумів після перемоги Трампа на виборах і продовжив зростання, оскільки адміністрація схвалила криптодружні політики. Однак масове падіння на криптобіржах, що почалося в жовтні, знищило всі ці здобутки та завдавало збитків деяким мільярдерам, нагадує видання.
