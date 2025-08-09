Найкращі фільми тижня — огляди та трейлери

Новий кінотиждень обіцяє українським глядачам багато різноманітних та цікавих фільмів на будь-який смак. Редакція Online.UA відібрала трійку найкращих, які точно не можна пропустити.

Граф Дракула: Історія кохання

Нове переосмислення історії головного вампіра в історії — князя Влада Цепеша.

Це був черговий цікавий виклик для найуспішнішого французького режисера Люка Бессона.

Цей фільм розповість, як Дракула зрікся Бога через втрату коханої дружини і був приречений на вічне потворне життя.

Подорожуючи крізь віки, сумнозвісний кривавий граф кидає виклик долі та смерті, у пошуках втраченої любові.

Ця стрічка може похизуватися чудовим акторським кастом, адже головні ролі зіграли Калеб Лендрі Джонс, Крістоф Вальц та Зої Блю.

Зброя

Поціновувачі фільмів жахів також сумувати не будуть, адже американська кіноновинка обіцяє налякати навіть нелякливих глядачів.

Сюжет розгортається навколо вкрай загадкової історії: однієї ночі всі діти з того самого класу, окрім однієї дитини, таємниче зникають у той самий час.

Пошук винних приводить до неочікуваних відкритті.

Головні ролі у стрічці зіграли Джош Бролін, Джулія Ґарнер, Олден Ейренрайк, Остін Абрамс, Бенедикт Вонґ.

Кінець

Дуже актуальний фільм на тлі останніх подій на міжнародній арені.

За словами творців стрічки, у розкішному підземному бункері, серед картин і вишуканих вин, родина створила свій ізольований світ після глобальної катастрофи.

Все різко змінюється, коли на порозі з'являється таємнича дівчина з іншого світу.