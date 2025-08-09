Лучшие фильмы недели — обзоры и трейлеры

Новая кинонеделя обещает украинским зрителям много разнообразных и интересных фильмов на любой вкус. Редакция Online.UA отобрала тройку самых лучших, которые точно нельзя пропустить.

Граф Дракула: История любви

Новое переосмысление истории главного вампира в истории — князя Влада Цепеша.

Это был очередной интересный вызов для успешного французского режиссера Люка Бессона.

Этот фильм расскажет, как Дракула отрекся от Бога из-за потери любимой жены и был обречен на вечную безобразную жизнь.

Путешествуя сквозь века, печально известный кровавый граф бросает вызов судьбе и смерти в поисках утраченной любви.

Эта лента может похвастаться отличным актерским кастом, ведь главные роли сыграли Калеб Лэндри Джонс, Кристоф Вальц и Зои Блю.

Оружие

Любители фильмов ужасов также скучать не будут, ведь американская киноновинка обещает напугать даже непугливых зрителей.

Сюжет разворачивается вокруг крайне загадочной истории: в одну ночь все дети из того же класса, кроме одного ребенка, таинственно исчезают в то же время.

Поиск виновных приводит к неожиданным открытиям.

Главные роли в ленте сыграли Джош Бролин, Джулия Гарнер, Олден Эйренрайк, Остин Абрамс, Бенедикт Уонг.

Конец

Очень актуальный фильм на фоне последних событий на международной арене.

По словам создателей фильма, в роскошном подземном бункере, среди картин и изысканных вин, семья создала свой изолированный мир после глобальной катастрофы.

Все резко меняется, когда на пороге появляется таинственная девушка из другого мира.