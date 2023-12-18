Найкращий гравець. Трубін провів сухий матч за "Бенфіку" з шістьома сейвами — відео

У ніч з 17 на 18 грудня відбувся матч 14-го туру чемпіонату Португалії між «Брагою» та «Бенфікою». Остання здобула перемогу з рахунком 1:0.

Матч Брага-Бенфіка

Український воротар «Бенфіки» Анатолій Трубін провів на полі весь матч та здійснив 6 сейвів, деякі з яких вийшли дуже ефектними.

Він не пропустив жодного голу і в результаті був визнаний найкращим гравцем матчу.

Another brilliant save from Trubin in added time v Braga to ensure Benfica take all 3 points back to Lisbon!



Trubin with a big performance between the sticks - 6 saves and a clean sheet! (+ a yellow)



0-1 FT pic.twitter.com/j9kwbPuz1R — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) December 17, 2023

До цього матчу у чемпіонаті Португалії Трубін не виконував понад чотири сейви впродовж однієї гри.

А найрезультативніший матч Трубіна за сейвами у складі "Бенфіки" віжбувся у Лізі чемпіонів проти "Інтера". Тоді українець сім разів рятував команду від пропущеного голу.

Тренер "Бенфіки" Рогер Шмідт на пресконференції після матчу високо оцінив воротарські якості Анатолія та додав, що українець має потенціал для подальшого зростання.

Трубін зіграв дуже добре, і це очевидно. Зокрема, у останньому моменті гри, коли отримав удар по обличчю, але зробив все від себе залежне в епізоді. Він був впевненим і навіть у побудові атак виконував хорошу роботу. Анатолій може віддати м'яч у правильний момент і потрібному гравцеві. Його навички дуже хороші. Команда добре грала в побудові атак, що є доказом цього. Поширити

Шість сейвів Трубін дозволили його команді очолити турніру таблицю.

Що відомо про Анатолія Трубіна в Бенфіці

Влітку 2023 року Анатолій Трубін перейшов до португальської «Бенфіки». Дебютував за нову команду 16 вересня в матчі проти Візели.

У поточному сезоні Трубін провів у команді 18 поєдинків у всіх турнірах, у яких пропустив 16 голів і зіграв сім "сухих" матчів.

21 грудня "Бенфіка" у Кубку Португалії зіграє проти "АВС" із другого дивізіону.