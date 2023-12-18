Лучший игрок. Трубин провел сухой матч за "Бенфику" с шестью сейвами — видео
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Лучший игрок. Трубин провел сухой матч за "Бенфику" с шестью сейвами — видео

Анатолий Трубин
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Источник:  Суспільне. Спорт

В ночь с 17 на 18 декабря состоялся матч 14-го тура чемпионата Португалии между "Брагой" и "Бенфикой". Последняя одержала победу со счетом 1:0.

Матч Брага-Бенфика

Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин провел на поле весь матч и совершил 6 сейвов, некоторые из которых получились очень эффектными.

Он не пропустил ни одного гола и в результате был признан лучшим игроком матча.

До этого матча в чемпионате Португалии Трубин не выполнял более четырех сэйвов в течение одной игры.

А самый результативный матч Трубина за сейвами в составе "Бенфики" прошел в Лиге чемпионов против "Интера". Тогда украинец семь раз спасал команду от пропущенного гола.

Тренер "Бенфики" Рогер Шмидт на пресс-конференции после матча высоко оценил вратарские качества Анатолия и добавил, что у украинца есть потенциал для дальнейшего роста.

Трубин сыграл очень хорошо, и это очевидно. В частности, в последнем моменте игры, когда получил удар по лицу, но сделал все от себя зависящее в эпизоде. Он был уверен и даже в построении атак выполнял хорошую работу. Анатолий может отдать мяч в правильный момент и нужному игроку. Его навыки очень хорошие. Команда хорошо играла в построении атак, что является доказательством этого.

Шесть сейвов Трубина позволили его команде возглавить турниру таблицу.

Что известно об Анатолии Трубине в Бенфике

Летом 2023 года Анатолий Трубин перешел в португальскую «Бенфику». Дебютировал за новую команду 16 сентября в матче против Визелы.

В текущем сезоне Трубин провел в команде 18 поединков во всех турнирах, в которых пропустил 16 голов и сыграл семь "сухих" матчей.

21 декабря "Бенфика" в Кубке Португалии сыграет против "АВС" со второго дивизиона.

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