Лучший игрок. Трубин провел сухой матч за "Бенфику" с шестью сейвами — видео

В ночь с 17 на 18 декабря состоялся матч 14-го тура чемпионата Португалии между "Брагой" и "Бенфикой". Последняя одержала победу со счетом 1:0.
Матч Брага-Бенфика
Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин провел на поле весь матч и совершил 6 сейвов, некоторые из которых получились очень эффектными.
Он не пропустил ни одного гола и в результате был признан лучшим игроком матча.
До этого матча в чемпионате Португалии Трубин не выполнял более четырех сэйвов в течение одной игры.
А самый результативный матч Трубина за сейвами в составе "Бенфики" прошел в Лиге чемпионов против "Интера". Тогда украинец семь раз спасал команду от пропущенного гола.
Тренер "Бенфики" Рогер Шмидт на пресс-конференции после матча высоко оценил вратарские качества Анатолия и добавил, что у украинца есть потенциал для дальнейшего роста.
Шесть сейвов Трубина позволили его команде возглавить турниру таблицу.
Что известно об Анатолии Трубине в Бенфике
Летом 2023 года Анатолий Трубин перешел в португальскую «Бенфику». Дебютировал за новую команду 16 сентября в матче против Визелы.
В текущем сезоне Трубин провел в команде 18 поединков во всех турнирах, в которых пропустил 16 голов и сыграл семь "сухих" матчей.
21 декабря "Бенфика" в Кубке Португалии сыграет против "АВС" со второго дивизиона.
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