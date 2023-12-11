Огромное разочарование. Румынский "Клуж" готов попрощаться с Коноплянкой

Один из самых известных украинских футболистов Евгений Коноплянка, который летом подписал контракт с румынским футбольным клубом "Клуж", оказался на грани вылета из команды.
В "Клуже" разочарованы игрой Коноплянки
Президент румынского футбольного клуба не скрывает, что ожидал от звезды украинского футбола настоящих "чудес" во время матчей.
Однако в течение последних нескольких месяцев Евгений Коноплянка в общей сложности сыграл всего 54 минуты.
Владельца “Клужа” Нела Варга это не испугало, поскольку он верил в то, что украинец еще покажет себя, а также "станет секретным оружием" клуба в самый ответственный момент.
Но этого не произошло, поэтому Варга разочаровался в своем любимце.
Президент “Клужа” уже официально подтвердил, что звезда украинского футбола вскоре покинет его команду.
Варга готов расторгнуть контракт с тремя игроками, прежде всего с Коноплянкой.
Кроме того, указано, что клуб также попрощается с Лукой Юричичем и Кристианом Балградеаном.
Что известно о карьере Копоплянки в Румынии
Украинский футболист перешел в ЧФР "Клуж" в июле 2023 года на правах свободного агента.
Что важно понимать, контракт Евгения Коноплянки рассчитан на два сезона с опцией продления еще на год.
В последний раз украинец появлялся на поле 6 ноября.
За все время пребывания в Румынии он играл на профессиональном футбольном поле всего 54 минуты, но без громких голов.
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