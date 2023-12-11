Величезне розчарування. Румунський "Клуж" готовий попрощатися з Коноплянкою

Один із найвідоміших українських футболістів Євген Коноплянка, який влітку підписав контракт із румунським футбольним клубом “Клуж”, опинився на межі вильоту з команди.

У “Клуж” розчаровані грою Коноплянки

Президент румунського футбольного клубу не приховує, що очікував від зірки українського футболу справжніх “див” під час матчів.

Однак протягом останніх декількох місяців Євген Коноплянка загалом зіграв лише 54 хвилини.

Власника “Клужа” Нелу Варга це не злякало, оскільки він вірив в те, що українець ще покаже себе, а також "стане секретною зброєю" клубу в найвідповідальніший момент.

Але цього не сталося, тому Варга розчарувався у своєму улюбленцеві.

Президент “Клужа” уже офіційно підтвердив, що зірка українського футболу незабаром залишить його команду.

Варга уже готовий розірвати контракт з трьома гравцями, насамперед з Коноплянкою..

Перший – це Коноплянка, величезне розчарування. На жаль, то була моя ставка, але я її програв. Не може бути, щоб перед кожним офіційним матчем, коли тебе ставить тренер, напередодні ти давав йому знати, що в тебе болить нога, щось щипає, не знаю що ще. Напевно, йому вже не хочеться грати у футбол, але це вже не має значення, це закрита тема. Взимку ми попрощаємося із Коноплянкою, – заявив Варга. Поширити

Окрім того, наголошується, що клуб також попрощається з Лукою Юричичем та Крістіаном Балградеаном.

Що відомо про кар’єру Копоплянки у Румунії

Український футболіст перейшов до ЧФР “Клуж” у липні 2023 року на правах вільного агента.

Що важливо розуміти, контракт Євгена Коноплянки розрахований на два сезони з опцією продовження ще на один рік.

Востаннє українець з'являвся на полі 6 листопада.

За весь час перебування у Румунії він грав на професійному футбольному полі лише 54 хвилини, однак без гучних голів.