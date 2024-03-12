Наймасовіше читання поеми "Катерина" Шевченка. В Україні зафіксували рекорд

Масове читання пройшло у межах ініціативи "Шевченко єднає" та було присвячене 210-й річниці з дня народження поета. Дипломи із засвідченням рекорду отримають всі учасники, які читали поему.

Рекорд до дня народження Шевченка поставили в Україні

В Україні зафіксували рекорд із наймасовішого читання поеми "Катерина" Тараса Шевченка: у заході взяли участь 210 людей із 22 країн світу.

Про це повідомили на сайті Мінкульту.

До флешмобу долучилися низка державних діячів, народні депутати, а також представники культури: волонтери та артисти Аміль і Раміль Насірови, диджейка та ведуча Дар'я Коломієць, актор Олександр Кобзар, правозахисниця Олександр Матвійчук, актор і голова Шевченківського комітету Євген Нищук та інші.

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Урочиста церемонія фіксації рекорду відбулася 11 березня у Міністерстві культури та інформаційної політики. Захід відвідали в. о. міністра культури Ростислав Карандєєв, посолка Аргентини в Україні Елена Летісія Тереса Мікусінскі, генеральна директорка Книги світових рекордів Ганна Крисюк.

У Києві читали вірші Шевченка

Іноземні дипломати разом із українцями 9 березня відзначили річницю дня народження Тараса Шевченка.

Своїми привітаннями вони поділилися у соцмережах.

Частина дипломатів українською декламувала вірші поета.

Зокрема, Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс опіблікував відео, на якому він читає вірш Шевченка "Реве та стогне Дніпр широкий".