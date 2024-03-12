Самое массовое чтение поэмы "Катерина" Шевченко. В Украине зафиксировали рекорд

Массовое чтение прошло в рамках инициативы "Шевченко объединяет" и было посвящено 210-летию со дня рождения поэта. Дипломы с удостоверением рекорда получат все участники, читавшие поэму.
Рекорд ко дню рождения Шевченко поставили в Украине
В Украине зафиксировали рекорд по самому массовому чтению поэмы "Екатерина" Тараса Шевченко: в мероприятии приняли участие 210 человек из 22 стран мира.
Об этом сообщили на сайте Минкульта.
К флешмобу присоединился ряд государственных деятелей, народные депутаты, а также представители культуры: волонтеры и артисты Амиль и Рамиль Насировы, диджейка и ведущая Дарья Коломиец, актер Александр Кобзарь, правозащитница Александр Матвийчук, актер и председатель Шевченковского комитета Евгений Нищук.
Торжественная церемония фиксации рекорда прошла 11 марта в Министерстве культуры и информационной политики. Мероприятие посетили и. о. министра культуры Ростислав Карандеев, посол Аргентины в Украине Елена Летисия Тереса Микусински, генеральный директор Книги мировых рекордов Анна Крысюк.
В Киеве читали стихи Шевченко
Иностранные дипломаты вместе с украинскими 9 марта отметили годовщину дня рождения Тараса Шевченко.
Своими приветствиями они поделились в соцсетях.
Часть дипломатов на украинском языке декламировала стихи поэта.
В частности, Посол Великобритании в Украине Мартин Гаррис опубликовал видео, на котором он читает стихотворение Шевченко "Ревет и стонет Днепр широкий".
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