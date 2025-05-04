Найпотужніша сонячна буря в історії — вчені з'ясували шокуючі дані

У 1859 році планету Земля накрила наймасштабніша геомагнітна буря в її історії, яку доволі часто називають подією Каррінгтона. Лише зараз науковці дізналися, що порушення магнітного поля Землі у той період було ще серйознішим, ніж вважалося досі.
Головні тези:
- Людство досі не знає, як вберегти себе від повторення подібних подій.
- Північне сяйво було настільки потужним, що його бачили навіть на Кубі та Гаваях.
Якою насправді була найсильніша сонячна буря в історії
Вчені провели масштабне дослідження ще минулого року й для цього використали сучасні цифрові методи.
Ба більше, з метою детальної реконструкції було проаналізовано історичні записи магнітного поля Землі. Це дало можливість отримати раніше недоступні, однак дійсно вражаючі дані.
Вони вказують на те, що людство досі не знає, як захиститися та вберегтися, якщо подібна подія повториться.
Що важливо розуміти, Північне сяйво було видно навіть на Кубі та Гаваях — світло від нього було настільки яскравим, що люди могли читати газети при його світлі.
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