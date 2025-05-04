Самая мощная солнечная буря в истории — ученые выяснили шокирующие данные

В 1859 году планету Земля накрыла самая масштабная геомагнитная буря в ее истории, которую часто называют событием Каррингтона. Только сейчас ученые узнали, что нарушение магнитного поля Земли в тот период было еще более серьезным, чем считалось до сих пор.

Какой на самом деле была сильнейшая солнечная буря в истории

Ученые провели масштабное исследование еще в прошлом году и использовали современные цифровые методы.

Более того, с целью детальной реконструкции были проанализированы исторические записи магнитного поля Земли. Это позволило получить ранее недоступные, но действительно впечатляющие данные.

Они указывают на то, что человечество до сих пор не знает, как защититься и уберечься, если подобное событие повторится.

1 сентября 1859 года Солнце выбросило в сторону Земли электрифицированный газ и субатомные частицы, эквивалентные по энергии 10 миллиардам атомных бомб. Это привело к сбоям в работе телеграфов, операторы получали удары током, а оборудование зажигалось. Поделиться

Что важно понимать, Северное сияние было видно даже на Кубе и Гавайях — свет от него был настолько ярким, что люди могли читать газеты при его свете.