Найпотужніший спалах на Сонці у 2025 році — які наслідки для Землі

Астрономи офіційно підтвердили, що на Сонці стався найпотужніший спалах року. Згідно з останніми даними, це призвело до збоїв в радіозв'язку на території Європи та Африки.
Головні тези:
- Сонячні спалахи діляться за потужністю на п'ять класів: A, B, C, M і X.
- Останнього разу спалах такого масштабу був зафіксований у жовтні 2024 року.
Найсильніший спалах на Сонці та його наслідки для Землі
За словами астрономів, йшлося про виверження класу X5.1 — наша планета одразу опинилася під ударом.
Вони також уточнили, що масштабне виверження сталося 11 листопада.
Окрім того, наголошується, що раніше в цій самій ділянці світила відбулася низка спалахів 9 і 10 листопада.
Астрономи звертають увагу на те, що саме виверження стало причиною викиду рентгенівського та екстремального ультрафіолетового випромінювання в бік Землі, іонізуючи верхні шари атмосфери і викликаючи масштабне погіршення радіосигналу.
