Найпотужніший спалах на Сонці у 2025 році — які наслідки для Землі

Астрономи офіційно підтвердили, що на Сонці стався найпотужніший спалах року. Згідно з останніми даними, це призвело до збоїв в радіозв'язку на території Європи та Африки.

Найсильніший спалах на Сонці та його наслідки для Землі

За словами астрономів, йшлося про виверження класу X5.1 — наша планета одразу опинилася під ударом.

Вони також уточнили, що масштабне виверження сталося 11 листопада.

Це був найінтенсивніший спалах із жовтня 2024 року. Вибух спричинив сильні збої в радіозв'язку в Африці та Європі, порушивши високочастотний радіозв'язок на освітленій сонцем стороні Землі.

Фото: Центр прогнозування космічної погоди NOAA

Окрім того, наголошується, що раніше в цій самій ділянці світила відбулася низка спалахів 9 і 10 листопада.

Вони супроводжувалися корональними викидами маси, які також обрушилися на нашу планету і викликали великі полярні сяйва.

Астрономи звертають увагу на те, що саме виверження стало причиною викиду рентгенівського та екстремального ультрафіолетового випромінювання в бік Землі, іонізуючи верхні шари атмосфери і викликаючи масштабне погіршення радіосигналу.