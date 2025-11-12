Самая мощная вспышка на Солнце в 2025 году — какие последствия для Земли

Астрономы официально подтвердили, что на Солнце произошла самая мощная вспышка года. Согласно последним данным, это привело к сбоям в радиосвязи на территории Европы и Африки.

Самая сильная вспышка на Солнце и его последствия для Земли

По словам астрономов, речь шла о извержении класса X5.1 — наша планета сразу оказалась под ударом.

Они также уточнили, что масштабное извержение произошло 11 ноября.

Это была самая интенсивная вспышка с октября 2024 года. Взрыв вызвал сильные сбои в радиосвязи в Африке и Европе, нарушив высокочастотную радиосвязь на освещенной солнцем стороне Земли.

Фото: Центр прогнозирования космической погоды NOAA

Кроме того, указано, что ранее в этом же участке светила произошел ряд вспышек 9 и 10 ноября.

Они сопровождались корональными выбросами массы, также обрушившимися на нашу планету и вызывавшими большие полярные сияния.

Астрономы обращают внимание на то, что именно извержение явилось причиной выброса рентгеновского и экстремального ультрафиолетового излучения в сторону Земли, ионизируя верхние слои атмосферы и вызывая масштабное ухудшение радиосигнала.