Найсексуальніший митець України. Актор Гнатковський отримав премію "Золотий Ліфон"

Переможцем премії "Золотий Ліфон", яка відзначає найсексуальніших українських митців, став актор та голос Радіодиктанту-2023 року Олексій Гнатковський.

Гнатковський став найсексуальнішим митцем України

Актор і режисер Олексій Гнатковський переміг у рейтингу найсексуальніших митців України.

Про це організатори повідомили 29 лютого на сторінці у Facebook.

Окрім краси та акторської гри, організатори відзначили почуття гумору Гнатковського, бо "без цього секс-символом не станеш".

Також вони додали, що не знали чи будуть вручати премію цього року, але "після перегляду фільму «Довбуш» ми вже думали, навіщо взагалі «Золотий Ліфон», якщо його досі не отримав Олексій Гнатковський».

Івана Довбуша вигадали тільки для того, щоби ми дізналися, який фантастичний цей Олексій Гнатковський. Він нам імпонує у гніві. Коли злиться на російськомовних, коли свариться на глядачів, які не вимикають телефон чи базікають під час вистави. Від нього віє силою, сталлю і хочеться слухати та дивитися в очі, — прокоментували на сторінці премії.

Премію "Золотий Ліфон" вручають уп’яте. Голосувати можуть усі охочі, пропонуючи свою десятку найпривабливіших чоловіків української культури.

Друге місце посів військовий і письменник Артем Чех, а третє — музикант, лідер гурту Kozak System Іван Леньо.

Також цьогоріч у рейтингу письменники Сергій Жадан, Артем Полежака, Павло Вишебаба, Дмитро Лазуткін, музиканти Юрко Юрченко, Дмитро Зєзюлін (Latexfauna), Валерій Харчишин ("Друга ріка") та актор Ахтем Сеїтабалаєв.

Минулого разу голосування відбувалося лише за митців, які пішли на війну, і називалося "Кевларовий Ліфон". Цьогоріч цю спеціальну відзнаку теж вручили — українським мисткиням, які зараз на фронті.