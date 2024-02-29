Самый сексуальный деятель искусств Украины. Актер Гнатковский получил премию "Золотой Лифон"

Гнатковский стал самым сексуальным деятелем культуры Украины

Актер и режиссер Алексей Гнатковский победил в рейтинге самых сексуальных деятелей искусств Украины.

Об этом организаторы сообщили 29 февраля на странице Facebook.

Кроме красоты и актерской игры, организаторы отметили чувство юмора Гнатковского, потому что "без этого секс-символом не станешь".

Также они добавили, что не знали, будут ли вручать премию в этом году, но "после просмотра фильма «Довбуш» мы уже думали, зачем вообще «Золотой Лифон», если его до сих пор не получил Алексей Гнатковский».

Ивана Довбуша придумали только для того, чтобы мы узнали, какой фантастический этот Алексей Гнатковский. Он нам импонирует в гневе. Когда злится на русскоязычных, когда ругает зрителей, которые не выключают телефон или болтают во время спектакля. От него веет силой, сталью и хочется слушать и смотреть в глаза, — прокомментировали на странице премии.

Премию "Золотой Лифон" вручают в пятый раз. Голосовать могут все желающие, предлагая свою десятку самых привлекательных мужчин украинской культуры.

Второе место занял военный и писатель Артем Чех , а третье — музыкант, лидер группы Kozak System Иван Леньо .

Также в этом году в рейтинге писатели Сергей Жадан, Артем Полежака, Павел Вышебаба, Дмитрий Лазуткин, музыканты Юрко Юрченко, Дмитрий Зезюлин (Latexfauna), Валерий Харчишин ("Вторая река") и актер Ахтем Сеитабалаев.

В прошлый раз голосование проходило только за ушедших на войну художников и называлось "Кевларовый Лифон". В этом году это специальное отличие тоже вручили — украинским деятельницам искусств, которые сейчас на фронте.