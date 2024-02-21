Известный украинский актер Шахторин признался, почему чуть не убил своего соседа
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Известный украинский актер Шахторин признался, почему чуть не убил своего соседа

Ярослав Шахторин
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Источник:  ТСН

Украинский актер Ярослав Шахторин рассказал журналистам, как в начале полномасштабного вторжения перепутал своего соседа с российским захватчиком и едва не выстрелил в него.

Шахторин рассказал об жутком инциденте из своей жизни

По словам звезды сериала "Друзья" и "Женский врач", после 24 февраля 2022 года, когда армия РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, они с отцом договорились дежурить поочередно, чтобы охранять свой дом и членов семьи.

Что важно понимать, в свое первое дежурство Шахторин пошел после четырех часов сна.

Его состояние в тот момент было довольно непростым на фоне постоянного стресса и недосыпа.

Сижу, завывает сильный ветер, и вдруг слышу, как кто-то ходит по нашей веранде. Как будто кто-то из россиян перелез забор и уходит в дом. Я выпрыгиваю на центр двора, дергаю предохранитель и думаю: все, сейчас буду стрелять. На этих эмоциях чуть не пульнул в соседа. Бедняга вышел покурить и наткнулся на меня (смеется — ред).

Ярослав Шахторин

Ярослав Шахторин

Украинский актер

Шахторин рассказал, как заглянул в глаза российскому солдату

Как отмечает актер, уже 25 февраля он с семьей отправился в подвал, поскольку россияне не прекращали обстрелы мирных населенных пунктов.

Рашистские "аллигаторы" совершали облеты каждое утро и каждый вечер. Они летали очень низко, на высоте 4-5 метров, и я горел желанием посмотреть, что это такое. Однажды я вышел, и, когда они пролетали над домом, встретился взглядом с вертолетчиком. Это было жутко, — добавил Шахторин.

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