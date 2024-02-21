Известный украинский актер Шахторин признался, почему чуть не убил своего соседа

Украинский актер Ярослав Шахторин рассказал журналистам, как в начале полномасштабного вторжения перепутал своего соседа с российским захватчиком и едва не выстрелил в него.
Шахторин рассказал об жутком инциденте из своей жизни
По словам звезды сериала "Друзья" и "Женский врач", после 24 февраля 2022 года, когда армия РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, они с отцом договорились дежурить поочередно, чтобы охранять свой дом и членов семьи.
Что важно понимать, в свое первое дежурство Шахторин пошел после четырех часов сна.
Его состояние в тот момент было довольно непростым на фоне постоянного стресса и недосыпа.
Шахторин рассказал, как заглянул в глаза российскому солдату
Как отмечает актер, уже 25 февраля он с семьей отправился в подвал, поскольку россияне не прекращали обстрелы мирных населенных пунктов.
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