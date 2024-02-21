Відомий український актор Шахторін зізнався, чому ледь не вбив свого сусіда

Український актор Ярослав Шахторін розказав журналістам, як на початку повномасштабного вторгнення переплутав свого сусіда з російським загарбником і ледь не вистрелив у нього.
Шахторін розповів про один моторошний інцидент зі свого життя
За словами зірки серіалу "Друзі" і "Жіночий лікар", після 24 лютого 2022 року, коли армія РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, вони з батьком домовилися чергувати по черзі, щоб охороняти свій будинок та членів родини.
Що важливо розуміти, на своє перше чергування Шахторін пішов після чотирьох годин сну.
Його стан у той момент був доволі непростим на тлі постійного стресу та недосипу.
Шахторін розповів, як заглянув у вічі російському солдату
Як зазначає актор, уже 25 лютого він з родиною відправився в підвал, оскільки росіяни не припиняли свої обстріли мирних населених пунктів.
Більше по темі
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-