НВО розірвав контракт з проросійським актором Мілошем Биковичем після обурення українців

Сербський актор з російським громадянством Мілош Бикович більше не зніматиметься у третьому сезоні серіалу "Білий лотос" від HBO. Він заявляв, що підтримує анексію Криму.
Мілош Бикович більше не зніматиметься у серіалі "Білий лотос"
Бикович отримав невелику повторювану роль російського Валентина, кокетливого йога та наставника готелю з покращення життя. Цю деталь перероблять, оскільки НВО розірвали контракт з Биковичем через позицію щодо України.
Рішення ухвалили більш ніж через тиждень після того, як Міністерство закордонних справ України розкритикувало HBO за те, що вони запросили в серіал "Білий лотос" Биковича.
Актор знімався у фільмах та серіалах у Росії ще з 2014 року. У 2019-му Володимир Путін особисто нагородив його медаллю Пушкіна — за внесок у російське мистецтво та культуру, а у 2021 році Бикович отримав російське громадянство.
Актора внесли у базу "Миротворець" і заборонили в'їзд до України.
Мілош Бикович неодноразово висловлювався на підтримку анексії Криму: на його думку, "місцеві самі приєдналися через референдум". А з початку повномасштабного вторгнення Бикович підтримує Росію у війні.
Що відомо про серіал "Білий лотос"
"Білий лотос" — американська комедійна драма режисера Майка Вайта. Серіал дебютував 11 липня 2021 року на HBO. В епіцентрі сюжету — персонал та гості гавайського готелю "Білий лотос".
У січні 2024-го стримінговий сервіс HBO Max оголосив, що до акторського складу третього сезону "Білого лотоса" доєдналися п'ять нових акторів. Один із них — серб Мілош Бикович, відомий за ролями в російському серіалі "Готель «Елеон»" та фільмі "Холоп". Зірковий каст також доповнять Лек Патраваді, Крістіан Фрідель, Шаліні Пейріс та Моргана О'Райлі.
Також актор знявся в одному з епізодів серіалу «Паломниця» Оксани Марченко — дружини ексдепутата Віктора Медведчука, якого в Україні звинувачують у державній зраді.
За рішення залучити Биковича HBO також розкритикували користувачі у соцмережах.
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