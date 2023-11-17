Українська співачка Мішель Андраде знялася у 6 сезоні серіалу "Корона"

На Netflix вийшла перша частина шостого й останнього сезону серіалу “Корона”. Українська співачка Мішель Андраде зіграла в одному з ключових епізодів, пов’язаних із принцесою Діаною.
Мішель Андраде в серіалі “Корона”
Мішель Андраде знялася в епізоді, який розповідає про роман принцеси Діани і Доді Аль-Файєда і їхню подорож на яхті. Вона зіграла роль члена команди яхти.
У фрагменті епізоду, яким Мішель Андраде поділилася в своєму Instagram, вона розмовляє із батьком Доді Аль-Файєда, єгипетьським мільярдером Мохаммедом Аль-Файєдом, і розповідає йому, що його син і принцеса Діана живуть в одній каюті і сплять в одному ліжку.
Що відомо про останній сезон серіалу “Корона”
Фінальні епізоди "Корони" розгортаються наприкінці 90-х і на початку 2000-х років. Зокрема, у цих серіях будуть показані події, такі як смерть принцеси Діани, початок роману принца Вільяма та Кейт Міддлтон, прихід до влади Тоні Блера і весілля принца Чарльза і Камілли Паркер Боулз.
Перша частина шостого сезону вийшла на Netflix 16 листопада. Друга — вийде 14 грудня.
Принцесу у шостому сезоні зіграла британська актриса Елізабет Дебіки, а королеву Єлизавету — Імельда Стонтон.
Корона» виграла 21 премію «Еммі» за п’ять попередніх сезонів, у тому числі трофей за найкращий драматичний серіал у четвертому сезоні.
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