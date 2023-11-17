Українська співачка Мішель Андраде знялася у 6 сезоні серіалу "Корона"

На Netflix вийшла перша частина шостого й останнього сезону серіалу “Корона” . Українська співачка Мішель Андраде зіграла в одному з ключових епізодів, пов’язаних із принцесою Діаною.

Мішель Андраде в серіалі “Корона”

Мішель Андраде знялася в епізоді, який розповідає про роман принцеси Діани і Доді Аль-Файєда і їхню подорож на яхті. Вона зіграла роль члена команди яхти.

У фрагменті епізоду, яким Мішель Андраде поділилася в своєму Instagram, вона розмовляє із батьком Доді Аль-Файєда, єгипетьським мільярдером Мохаммедом Аль-Файєдом, і розповідає йому, що його син і принцеса Діана живуть в одній каюті і сплять в одному ліжку.

НА NETFLIX! Я знялась у шостому сезоні культового серіалу Корона! Не можу досі в це повірити! Хтось дивиться Корону?, — написала Мішель Андраде. Поширити

Що відомо про останній сезон серіалу “Корона”

Фінальні епізоди "Корони" розгортаються наприкінці 90-х і на початку 2000-х років. Зокрема, у цих серіях будуть показані події, такі як смерть принцеси Діани, початок роману принца Вільяма та Кейт Міддлтон, прихід до влади Тоні Блера і весілля принца Чарльза і Камілли Паркер Боулз.

Перша частина шостого сезону вийшла на Netflix 16 листопада. Друга — вийде 14 грудня.

Принцесу у шостому сезоні зіграла британська актриса Елізабет Дебіки, а королеву Єлизавету — Імельда Стонтон.

Корона» виграла 21 премію «Еммі» за п’ять попередніх сезонів, у тому числі трофей за найкращий драматичний серіал у четвертому сезоні.