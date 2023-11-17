Украинская певица Мишель Андраде снялась в 6 сезоне сериала "Корона"

На Netflix вышла первая часть шестого и последнего сезона сериала "Корона" . Украинская певица Мишель Андраде сыграла в одном из ключевых эпизодов, связанных с принцессой Дианой.

Мишель Андраде в сериале "Корона"

Мишель Андраде снялась в эпизоде, рассказывающем о романе принцессы Дианы и Доди Аль-Файеда и их путешествии на яхте. Она сыграла роль члена команды яхты.

Во фрагменте эпизода, которым Мишель Андраде поделилась в своем Instagram, она разговаривает с отцом Доди Аль-Файедом, египетским миллиардером Мохаммедом Аль-Файедом, и рассказывает ему, что его сын и принцесса Диана живут в одной каюте и спят в одной постели.

НА NETFLIX! Я снялась в шестом сезоне культового сериала Корона! Не могу до сих пор поверить в это! Кто-то смотрит Корону? – написала Мишель Андраде. Поделиться

Что известно о последнем сезоне сериала "Корона"

Финальные эпизоды "Короны" разворачиваются в конце 90-х и начале 2000-х годов. В частности, в этих сериях будут показаны события, такие как смерть принцессы Дианы, начало романа принца Уильяма и Кейт Миддлтон, приход к власти Тони Блэра и свадьбы принца Чарльза и Камиллы Паркер Боулз.

Первая часть шестого сезона вышла на Netflix 16 ноября. Вторая – выйдет 14 декабря.

Принцессу в шестом сезоне сыграла британская актриса Элизабет Дебики, а королеву Елизавету – Имельда Стонтон.

Корона» выиграла 21 премию «Эмми» за пять предыдущих сезонов, в том числе трофей за лучший драматический сериал в четвертом сезоне.