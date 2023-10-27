В сети появился новый трейлер 6 сезона "Корона" – видео

Netflix опубликовал второй трейлер шестого и последнего сезона "Короны". Премьера первых четырех эпизодов пройдет 16 ноября.

Трейлер последнего сезона "Короны"

Финальные эпизоды "Короны" разворачиваются в конце 90-х и начале 2000-х годов. В частности, в этих сериях будут показаны события, такие как смерть принцессы Дианы, начало романа принца Уильяма и Кейт Миддлтон, приход к власти Тони Блэра и свадьбы принца Чарльза и Камиллы Паркер Боулз.

Среди новых актеров 6 сезона Эд Маквэй и Мэг Беллами впервые воплотят на экране образы принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

The award-winning series returns to Netflix on 16 November for a final season. Visit https://t.co/qQUYOxcSZu for more photos: https://t.co/gN3LuxToue pic.twitter.com/UqQrWR9cMS — The Crown (@TheCrownNetflix) October 26, 2023

Сериал будет выходить двумя частями: первые четыре эпизода можно будет увидеть 16 ноября, а вторую часть – шесть эпизодов – выйдет через четыре недели, 14 декабря.

Корона» выиграла 21 премию «Эмми» за пять предыдущих сезонов, в том числе трофей за лучший драматический сериал в четвертом сезоне.

О чем были первые 5 сезонов "Короны"

Основой сюжета первого сезона была жизнь и правление королевы Елизаветы II. Премьера прошла в 2016 году.

Второй сезон "Короны" также повествует о жизни королевы Елизаветы II. Премьера прошла в декабре 2017 года.

Третий сезон охватывает промежуток времени между 1964 и 1977 годами, начиная с избрания Гарольда Вильсона премьер-министром и заканчивая серебряным юбилеем правления Елизаветы II.

Четвертый сезон о периоде между 1979 и 1990 годами, во время 11-летнего пребывания Маргарет Тэтчер в должности премьер-министра.

Основной сюжетной линией пятого сезона стали события 1990-х годов, в том числе развод принца Чарльза и леди Дианы.